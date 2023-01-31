Австралийский политик Сторер устроила скандал в эфире Sky News из-за неудобного вопроса о победе Украины

31 января 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Австралийский политик возмутилась потраченным миллиардам на военную помощь Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австралийский политик Лиз Сторер усомнилась в победе Украины в СВО и возмутилась потраченным на помощь ВСУ миллиардам. С такими заявлениями Сторер выступила в эфире телеканала Sky News. «Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. И не знаем, куда отправляем танки», — сообщила политик во время эфира. Она также отметила, что не видит желания у президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Сторер сравнила главу государства с пешкой в игре «больших политиков». «У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США и радостно позирует на обложке журнала Vogue. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — добавила политик. Запад усилил военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ. Участники конфликта неоднократно пытались закончить все мирным путем. В отличие от Украины, Россия заявляла об открытости к переговорам. Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Киев может надеяться на победу в случае полной поддержки всего Запада. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что только поставки западного оружия Украине приблизят к завершению конфликта.

Австралийский политик Лиз Сторер усомнилась в победе Украины в СВО и возмутилась потраченным на помощь ВСУ миллиардам. С такими заявлениями Сторер выступила в эфире телеканала Sky News. «Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. И не знаем, куда отправляем танки», — сообщила политик во время эфира. Она также отметила, что не видит желания у президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Сторер сравнила главу государства с пешкой в игре «больших политиков». «У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США и радостно позирует на обложке журнала Vogue. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — добавила политик. Запад усилил военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ. Участники конфликта неоднократно пытались закончить все мирным путем. В отличие от Украины, Россия заявляла об открытости к переговорам. Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Киев может надеяться на победу в случае полной поддержки всего Запада. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что только поставки западного оружия Украине приблизят к завершению конфликта.