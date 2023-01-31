В МИД РФ заявили об атаке Запада на всех россиян 01 февраля 2023 в 08:39 Размер текста - 17 + В МИД РФ заявили о прессинге на представителей РПЦ на Западе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад начал атаку на все русское за границей, в том числе подверглась давлению русская православная церковь (РПЦ). Об этом заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства Геннадий Аскальдович. «После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Представители Русской православной церкви в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — сказал Аскальдович в интервью РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России». Глава Минкульта Литвы Кайрис предложил временно отменить русскую культуру из-за конфликта на Украине. Путин сказал, что россияне неидеальны, но они не отменяют мировую культуру. Режиссер Александр Сокуров назвал сумасшествием отмену российского искусства на Западе, сообщает «Национальная служба новостей». Запад начал атаку на все русское за границей, в том числе подверглась давлению русская православная церковь (РПЦ). Об этом заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства Геннадий Аскальдович. «После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Представители Русской православной церкви в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — сказал Аскальдович в интервью РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России». Глава Минкульта Литвы Кайрис предложил временно отменить русскую культуру из-за конфликта на Украине. Путин сказал, что россияне неидеальны, но они не отменяют мировую культуру. Режиссер Александр Сокуров назвал сумасшествием отмену российского искусства на Западе, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям