ВСУ готовят провокацию со взрывом больницы в Краматорске: главное к вечеру 5 февраля

В Бахмуте идут тяжелейшие бои
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия собирается взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 февраля.
- ВСУ готовят провокации в Краматорске, чтобы обвинить потом Россию, заявили в Минобороны РФ. Украина хочет взорвать больницы;
- Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Дружковке и убили 12 солдат, рассказали в ДНР. Украинские солдаты скрывались в детском саду;
- Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о тяжелейших боях внутри Бахмута (Артемовск), ВСУ уже отступили из северных районов города. Украинская армия теряет до 80% личного состава на напряженных участках фронта, сказал URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин;
- Канада отправила Украине немецкий танк Leopard 2, она стала первой страной, начавшей поставки этого вооружения. ВСУ будет легче с танками Leopard, чем с американскими Abrams, так как их сложно обслуживать, сообщила британская газета Financial Times;
- На Украине появились наемники из Дании, рассказал российский посол в Дании Владимир Барбин. За российскую армию сражаются добровольцы, которые являются гражданами Сербии, Абхазии, Армении, Франции, США и других стран, сказал URA.RU военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.
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