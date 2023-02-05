ВСУ готовят провокацию со взрывом больницы в Краматорске: главное к вечеру 5 февраля

ВСУ готовят провокацию со взрывом больницы в Краматорске: главное к 5 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, флаг, ВСУ, stock
В Бахмуте идут тяжелейшие бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия собирается взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 февраля.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия собирается взорвать больницы в Краматорске для обвинения России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...