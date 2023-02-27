В Кремле заявили, что не обсуждают территориальную принадлежность Крыма

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Митинг концерт в поддержку СВО
Дмитрий Песков заявил, что Крым — неотъемлемая часть России Фото:

В Кремле не обсуждают, на каких условиях Крым может вернуться Украине, потому что он — часть России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет не можем [представить обстоятельства], Крым — это неотъемлемая часть России», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле представить обстоятельства, на которых Крым вернется в состав Украины. Об этом сообщает журналист URA.RU.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Изменение границ произошло в результате референдума, за вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.

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В Кремле не обсуждают, на каких условиях Крым может вернуться Украине, потому что он — часть России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет не можем [представить обстоятельства], Крым — это неотъемлемая часть России», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле представить обстоятельства, на которых Крым вернется в состав Украины. Об этом сообщает журналист URA.RU. Крым вошел в состав России в 2014 году. Изменение границ произошло в результате референдума, за вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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