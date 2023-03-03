Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике». Свое отношение к словам Карин Жан-Пьер он выразил в социальной сети Twitter.
«Он должен быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал Полянский в на своей странице в соцсети. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома, которая перепутала Россию, вероятнее всего, с Китайской Народной Республикой.
Как уже сообщало URA.RU, в Белом доме заявили о вызовах от «Российской Народной Республики». Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер.
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