Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике» 04 марта 2023 в 07:09 Размер текста - 17 + Карин Жан-Пьер своей оговоркой создала микс России и КНР Фото: Official White House / Erin Scott Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике». Свое отношение к словам Карин Жан-Пьер он выразил в социальной сети Twitter. «Он должен быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал Полянский в на своей странице в соцсети. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома, которая перепутала Россию, вероятнее всего, с Китайской Народной Республикой. Как уже сообщало URA.RU, в Белом доме заявили о вызовах от «Российской Народной Республики». Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер. Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике». Свое отношение к словам Карин Жан-Пьер он выразил в социальной сети Twitter. «Он должен быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал Полянский в на своей странице в соцсети. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома, которая перепутала Россию, вероятнее всего, с Китайской Народной Республикой. Как уже сообщало URA.RU, в Белом доме заявили о вызовах от «Российской Народной Республики». Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям