03 марта 2023

Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике»

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер своей оговоркой создала микс России и КНР Фото:

Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике». Свое отношение к словам Карин Жан-Пьер он выразил в социальной сети Twitter.

«Он должен быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал Полянский в на своей странице в соцсети. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома, которая перепутала Россию, вероятнее всего, с Китайской Народной Республикой.

Как уже сообщало URA.RU, в Белом доме заявили о вызовах от «Российской Народной Республики». Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер.

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Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике». Свое отношение к словам Карин Жан-Пьер он выразил в социальной сети Twitter. «Он должен быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал Полянский в на своей странице в соцсети. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома, которая перепутала Россию, вероятнее всего, с Китайской Народной Республикой. Как уже сообщало URA.RU, в Белом доме заявили о вызовах от «Российской Народной Республики». Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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