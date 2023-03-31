Минюст расширил список иноагентов

Минюст РФ обновил список иноагентов 31 марта, в него попали музыкант и лидера рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский, экс-депутат совета депутатов Новосибирска Сергея Бойко и председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров. Информация опубликована на сайте Министерства.
«31 марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.С. Покровский, С. А. Бойко, Г.Р. Чентемиров, проект „Теплица социальных технологий“, общественное объединение „Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие“, а также объединение „Настоящая Россия“», — сообщается на сайте
Отмечается, что музыкант Покровский выступал в поддержку Украины, взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался в отношении россиян. Политик Бойко призывал граждан участвовать в протестах, а журналист Чентемиров выступал против СВО и распространял материалы иноагентов.
Проект «Теплица социальных технологий» распространял ложную информацию и дискредитировал действия ВС РФ. Объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике. А «Настоящая Россия» призывало к борьбе с действующей властью, сообщается на сайте Минюста.
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