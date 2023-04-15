Татьяна Тарасова отреагировала на санкции Зеленского против фигуристов РФ

Тренер Тарасова: санкции Зеленского против российских фигуристов не повлияют на развитие спорта в России

15 апреля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Тарасова уверена, что санкции Зеленского не повлияют на развитие спорта в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Персональные санкции Украины, введенные президентом Владимиром Зеленским, ничего не значат для российских спортсменов и не повлияют на развитие спорта в стране. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «А у нас кто-то разве собирался на Украину? [Фигурист Илья] Авербух — нет. Наши фигуристы тоже точно не собирались, поэтому для них это ничего не значит. Тем более, это никак не повлияет на развитие спорта в России», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 . Украина ввела санкции против более 241 юрлица и более 400 физлиц, в том числе российских спортсменов. Ограничения введены на 50 лет, передает «Царьград». В частности, под санкции попали вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, а также российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. В списке также числится полузащитник ФК «Урал» Юрий Газинский и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов.

Персональные санкции Украины, введенные президентом Владимиром Зеленским, ничего не значат для российских спортсменов и не повлияют на развитие спорта в стране. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «А у нас кто-то разве собирался на Украину? [Фигурист Илья] Авербух — нет. Наши фигуристы тоже точно не собирались, поэтому для них это ничего не значит. Тем более, это никак не повлияет на развитие спорта в России», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24. Украина ввела санкции против более 241 юрлица и более 400 физлиц, в том числе российских спортсменов. Ограничения введены на 50 лет, передает «Царьград». В частности, под санкции попали вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, а также российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. В списке также числится полузащитник ФК «Урал» Юрий Газинский и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов.