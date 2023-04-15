Татьяна Тарасова отреагировала на санкции Зеленского против фигуристов РФ

Персональные санкции Украины, введенные президентом Владимиром Зеленским, ничего не значат для российских спортсменов и не повлияют на развитие спорта в стране. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«А у нас кто-то разве собирался на Украину? [Фигурист Илья] Авербух — нет. Наши фигуристы тоже точно не собирались, поэтому для них это ничего не значит. Тем более, это никак не повлияет на развитие спорта в России», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом
Украина ввела санкции против более 241 юрлица и более 400 физлиц, в том числе российских спортсменов. Ограничения введены на 50 лет, передает «Царьград». В частности, под санкции попали вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Белялетдинов, а также российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. В списке также числится полузащитник ФК «Урал» Юрий Газинский и заслуженный тренер РСФСР по биатлону 64-летний екатеринбуржец Михаил Шашилов.
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