Медведев: НАТО разбила иллюзии о совместной работе России и Запада

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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, медведев дмитрий
Спецоперация на Украине это ответ Западу на расширение НАТО, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иллюзии о том, что Россия, США и ЕС заживут в гармонии рассыпались. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что Запад не хочет сотрудничать с Россией, приведя в пример расширение НАТО.

«В 90-е годы были иллюзии как мы хорошо заживем в гармонии с ЕС и США, что мы больше не враги. Все это рассыпалось, они не хотят с нами равноправного партнерства», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там же он добавил, что Запад понимает только язык силы, поэтому спецоперация на Украине — это бесконечный ответ на расширение НАТО.

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Иллюзии о том, что Россия, США и ЕС заживут в гармонии рассыпались. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что Запад не хочет сотрудничать с Россией, приведя в пример расширение НАТО. «В 90-е годы были иллюзии как мы хорошо заживем в гармонии с ЕС и США, что мы больше не враги. Все это рассыпалось, они не хотят с нами равноправного партнерства», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там же он добавил, что Запад понимает только язык силы, поэтому спецоперация на Украине — это бесконечный ответ на расширение НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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