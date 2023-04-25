Медведев: НАТО разбила иллюзии о совместной работе России и Запада

25 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине это ответ Западу на расширение НАТО, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иллюзии о том, что Россия, США и ЕС заживут в гармонии рассыпались. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что Запад не хочет сотрудничать с Россией, приведя в пример расширение НАТО. «В 90-е годы были иллюзии как мы хорошо заживем в гармонии с ЕС и США, что мы больше не враги. Все это рассыпалось, они не хотят с нами равноправного партнерства», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там же он добавил, что Запад понимает только язык силы, поэтому спецоперация на Украине — это бесконечный ответ на расширение НАТО.

Иллюзии о том, что Россия, США и ЕС заживут в гармонии рассыпались. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что Запад не хочет сотрудничать с Россией, приведя в пример расширение НАТО. «В 90-е годы были иллюзии как мы хорошо заживем в гармонии с ЕС и США, что мы больше не враги. Все это рассыпалось, они не хотят с нами равноправного партнерства», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там же он добавил, что Запад понимает только язык силы, поэтому спецоперация на Украине — это бесконечный ответ на расширение НАТО.