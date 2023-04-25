Медведев: НАТО разбила иллюзии о совместной работе России и Запада

Иллюзии о том, что Россия, США и ЕС заживут в гармонии рассыпались. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что Запад не хочет сотрудничать с Россией, приведя в пример расширение НАТО.
«В 90-е годы были иллюзии как мы хорошо заживем в гармонии с ЕС и США, что мы больше не враги. Все это рассыпалось, они не хотят с нами равноправного партнерства», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там же он добавил, что Запад понимает только язык силы, поэтому спецоперация на Украине — это бесконечный ответ на расширение НАТО.
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