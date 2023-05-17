Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) уличили в использовании смартфона с интернетом, несмотря на запрет суда. Об этом сообщает telegram-канал Super.ru, прикладывая соответствующее видео.
На кадрах видно, что Чекалина пользуется смартфоном и даже можно заметить, что она заходит в интернет, набирая сообщения, предположительно, в мессенджере. На нескольких кадрах в разное время дня видно, что блогер не выпускает телефон из рук.
Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинения блогеру Лерчек. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. 7 мая проходили обыски в ее доме. Суд назначил Чекалиной запрет на пользование телефоном и интернетом. После уголовного расследования в адрес Чекалиной и других блогеров за неуплату налогов, свои налоги оплатил российский певец Егор Крид, пишет «Дни.ру».
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