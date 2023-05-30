Число пострадавших от падения трибуны в Ростовской области достигло 21

30 мая 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число пострадавших от крушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 21. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. «По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадали 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе 1 погибшая женщина)», — передает ГУ МЧС России по Ростовской области в своем telegram-канале . Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Крушение произошло из-за сильного ветра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по второй части 238 статьи УК РФ. Данная статья регулирует происшествия, которые произошли из-за нарушений требований безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет России в telegram-канале . По информации telegram-канала Don Mash, четверо детей находятся в тяжелом состоянии. У одного из них пробита голова. Обновлено в 22:28 «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Число пострадавших от крушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 21. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. «По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадали 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе 1 погибшая женщина)», — передает ГУ МЧС России по Ростовской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Крушение произошло из-за сильного ветра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по второй части 238 статьи УК РФ. Данная статья регулирует происшествия, которые произошли из-за нарушений требований безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет России в telegram-канале. По информации telegram-канала Don Mash, четверо детей находятся в тяжелом состоянии. У одного из них пробита голова. Обновлено в 22:28 «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.