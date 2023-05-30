Число пострадавших от падения трибуны в Ростовской области достигло 21

Число пострадавших от крушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 21. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
«По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадали 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе 1 погибшая женщина)», — передает ГУ МЧС России по Ростовской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Крушение произошло из-за сильного ветра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по второй части 238 статьи УК РФ. Данная статья регулирует происшествия, которые произошли из-за нарушений требований безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет России в telegram-канале.
По информации telegram-канала Don Mash, четверо детей находятся в тяжелом состоянии. У одного из них пробита голова.
Обновлено в 22:28
«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.
Число пострадавших от крушения трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону увеличилось до 21. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. «По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадали 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе 1 погибшая женщина)», — передает ГУ МЧС России по Ростовской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Крушение произошло из-за сильного ветра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по второй части 238 статьи УК РФ. Данная статья регулирует происшествия, которые произошли из-за нарушений требований безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет России в telegram-канале. По информации telegram-канала Don Mash, четверо детей находятся в тяжелом состоянии. У одного из них пробита голова. Обновлено в 22:28 «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.