После массового ДТП в Санкт-Петербурге госпитализированы 12 человек

После массового ДТП в Санкт-Петебрге на Софийской улице были госпитализированы 12 человек. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.
«В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, а другой в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что двое человек были доставлены в больницу №26 в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести в Александровскую больницу. Дети шести и 16 лет были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса. Тяжесть их состояния оценивается как средняя.
Утром около 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы произошло массовое ДТП. Самосвал, груженный песком, выехал на встречную полосу. По словам свидетелей ЧП, у грузовика могли отказать тормоза.
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