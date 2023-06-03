После массового ДТП в Санкт-Петербурге госпитализированы 12 человек

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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшие были госпитализированы в разные больницы Санкт-Петербурга Фото:

После массового ДТП в Санкт-Петебрге на Софийской улице были госпитализированы 12 человек. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

«В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, а другой в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что двое человек были доставлены в больницу №26 в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести в Александровскую больницу. Дети шести и 16 лет были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса. Тяжесть их состояния оценивается как средняя.

Утром около 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы произошло массовое ДТП. Самосвал, груженный песком, выехал на встречную полосу. По словам свидетелей ЧП, у грузовика могли отказать тормоза.

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После массового ДТП в Санкт-Петебрге на Софийской улице были госпитализированы 12 человек. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению. «В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что один человек был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, а другой в состоянии средней тяжести. Отмечается, что двое человек были доставлены в больницу №26 в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести в Александровскую больницу. Дети шести и 16 лет были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса. Тяжесть их состояния оценивается как средняя. Утром около 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы произошло массовое ДТП. Самосвал, груженный песком, выехал на встречную полосу. По словам свидетелей ЧП, у грузовика могли отказать тормоза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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