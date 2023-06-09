SHOT: в Москве рабочего насмерть придавил лифт 09 июня 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Лифт упал на рабочих, которые производили ремонтные работы в шахте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве лифт упал на двух рабочих в шахте, один из них погиб. Об этом сообщили в соцсетях. «Два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме в Москве, один из них погиб», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечается, что на место прибыли экстренные службы. По данным канала, пострадавшими оказались рабочие, которые производили ремонтные работы в шахте. Лифт упал на них сверху. URA.RU направило запрос в МЧС России по Москве. На момент публикации ответ не был получен. В Москве лифт упал на двух рабочих в шахте, один из них погиб. Об этом сообщили в соцсетях. «Два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме в Москве, один из них погиб», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечается, что на место прибыли экстренные службы. По данным канала, пострадавшими оказались рабочие, которые производили ремонтные работы в шахте. Лифт упал на них сверху. URA.RU направило запрос в МЧС России по Москве. На момент публикации ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям