SHOT: в Москве рабочего насмерть придавил лифт

Лифт упал на рабочих, которые производили ремонтные работы в шахте
В Москве лифт упал на двух рабочих в шахте, один из них погиб. Об этом сообщили в соцсетях.
«Два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме в Москве, один из них погиб», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечается, что на место прибыли экстренные службы.
По данным канала, пострадавшими оказались рабочие, которые производили ремонтные работы в шахте. Лифт упал на них сверху.
URA.RU направило запрос в МЧС России по Москве. На момент публикации ответ не был получен.
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