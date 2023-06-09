SHOT: в Москве рабочего насмерть придавил лифт

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Лифт упал на рабочих, которые производили ремонтные работы в шахте Фото:

В Москве лифт упал на двух рабочих в шахте, один из них погиб. Об этом сообщили в соцсетях.

«Два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме в Москве, один из них погиб», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечается, что на место прибыли экстренные службы.

По данным канала, пострадавшими оказались рабочие, которые производили ремонтные работы в шахте. Лифт упал на них сверху.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Москве. На момент публикации ответ не был получен.

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В Москве лифт упал на двух рабочих в шахте, один из них погиб. Об этом сообщили в соцсетях. «Два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме в Москве, один из них погиб», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечается, что на место прибыли экстренные службы. По данным канала, пострадавшими оказались рабочие, которые производили ремонтные работы в шахте. Лифт упал на них сверху. URA.RU направило запрос в МЧС России по Москве. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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