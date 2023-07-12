В Подмосковье горит четырехзвездочный отель

На месте пожара происходит эвакуация (архивное фото)
В четырехзвездочном шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье начался пожар. На месте происшествия идет эвакуация.
«В Подмосковье горит четырехзвездочный шато-отель «Немчиновка парк», — сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация, информация о пострадавших пока неизвестна. Источник в экстренных службах сообщил изданию, что огонь охватил кровлю здания.
Возгорание началось в постройке, пристроенной к гостиничному комплексу на улице. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.