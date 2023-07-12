В Подмосковье горит четырехзвездочный отель 12 июля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 + На месте пожара происходит эвакуация (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В четырехзвездочном шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье начался пожар. На месте происшествия идет эвакуация. «В Подмосковье горит четырехзвездочный шато-отель «Немчиновка парк», — сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация, информация о пострадавших пока неизвестна. Источник в экстренных службах сообщил изданию, что огонь охватил кровлю здания. Возгорание началось в постройке, пристроенной к гостиничному комплексу на улице. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС. В четырехзвездочном шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье начался пожар. На месте происшествия идет эвакуация. «В Подмосковье горит четырехзвездочный шато-отель «Немчиновка парк», — сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация, информация о пострадавших пока неизвестна. Источник в экстренных службах сообщил изданию, что огонь охватил кровлю здания. Возгорание началось в постройке, пристроенной к гостиничному комплексу на улице. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям