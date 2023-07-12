В Подмосковье горит четырехзвездочный отель

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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
На месте пожара происходит эвакуация (архивное фото) Фото:

В четырехзвездочном шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье начался пожар. На месте происшествия идет эвакуация.

«В Подмосковье горит четырехзвездочный шато-отель «Немчиновка парк», — сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация, информация о пострадавших пока неизвестна. Источник в экстренных службах сообщил изданию, что огонь охватил кровлю здания.

Возгорание началось в постройке, пристроенной к гостиничному комплексу на улице. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС.

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В четырехзвездочном шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье начался пожар. На месте происшествия идет эвакуация. «В Подмосковье горит четырехзвездочный шато-отель «Немчиновка парк», — сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время проходит эвакуация, информация о пострадавших пока неизвестна. Источник в экстренных службах сообщил изданию, что огонь охватил кровлю здания. Возгорание началось в постройке, пристроенной к гостиничному комплексу на улице. Об этом РИА Новости заявили в региональном главке МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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