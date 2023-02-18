18 февраля 2023

Минфин США пообещал новые проблемы российской экономике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
В США пообещали продолжать вводить против РФ новые санкции Фото:

Министерство финансов США продолжит вводить новые санкции против России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, отмечая, что ослабление экономики РФ приведет к тому, что она станет ближе к иранской модели, а не к экономике страны-члена «Большой двадцатки».

«Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит вести боевые действия на Украине. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем как у страны G20», — заявил Уолли Адейомо, передает РИА Новости. Адейомо отметил, что такие действия направлены на сохранения экономического будущего США.

Уолли Адейомо добавил, что РФ стала использовать советские танки в спецоперации на Украине, намекая на отсутствие новых мощностей. Также он учел тот фактор, что дефицит в госбюджете РФ составил 47 миллиардов долларов (3,3 триллиона рублей).

По итогам 2022 года дефицит в бюджете экономики России составил 3,3 триллиона рублей, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня». 18 января в Минфине сообщили, что нехватка финансирования ощущается в каждом четвертом субъекте РФ. Дефицит образовался из-за новых выплат на присоединенных территориях. 9 февраля президент России Владимир Путин заявил о росте экономики в 2023 году. Он отметил, что РФ преодолела уже все экономические трудности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Министерство финансов США продолжит вводить новые санкции против России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, отмечая, что ослабление экономики РФ приведет к тому, что она станет ближе к иранской модели, а не к экономике страны-члена «Большой двадцатки». «Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит вести боевые действия на Украине. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем как у страны G20», — заявил Уолли Адейомо, передает РИА Новости. Адейомо отметил, что такие действия направлены на сохранения экономического будущего США. Уолли Адейомо добавил, что РФ стала использовать советские танки в спецоперации на Украине, намекая на отсутствие новых мощностей. Также он учел тот фактор, что дефицит в госбюджете РФ составил 47 миллиардов долларов (3,3 триллиона рублей). По итогам 2022 года дефицит в бюджете экономики России составил 3,3 триллиона рублей, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня». 18 января в Минфине сообщили, что нехватка финансирования ощущается в каждом четвертом субъекте РФ. Дефицит образовался из-за новых выплат на присоединенных территориях. 9 февраля президент России Владимир Путин заявил о росте экономики в 2023 году. Он отметил, что РФ преодолела уже все экономические трудности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...