Министерство финансов США продолжит вводить новые санкции против России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, отмечая, что ослабление экономики РФ приведет к тому, что она станет ближе к иранской модели, а не к экономике страны-члена «Большой двадцатки».
«Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит вести боевые действия на Украине. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем как у страны G20», — заявил Уолли Адейомо, передает РИА Новости. Адейомо отметил, что такие действия направлены на сохранения экономического будущего США.
Уолли Адейомо добавил, что РФ стала использовать советские танки в спецоперации на Украине, намекая на отсутствие новых мощностей. Также он учел тот фактор, что дефицит в госбюджете РФ составил 47 миллиардов долларов (3,3 триллиона рублей).
По итогам 2022 года дефицит в бюджете экономики России составил 3,3 триллиона рублей, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня». 18 января в Минфине сообщили, что нехватка финансирования ощущается в каждом четвертом субъекте РФ. Дефицит образовался из-за новых выплат на присоединенных территориях. 9 февраля президент России Владимир Путин заявил о росте экономики в 2023 году. Он отметил, что РФ преодолела уже все экономические трудности.
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