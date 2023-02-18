Минфин США пообещал новые проблемы российской экономике

19 февраля 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

В США пообещали продолжать вводить против РФ новые санкции Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство финансов США продолжит вводить новые санкции против России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, отмечая, что ослабление экономики РФ приведет к тому, что она станет ближе к иранской модели, а не к экономике страны-члена «Большой двадцатки». «Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит вести боевые действия на Украине. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем как у страны G20», — заявил Уолли Адейомо, передает РИА Новости. Адейомо отметил, что такие действия направлены на сохранения экономического будущего США. Уолли Адейомо добавил, что РФ стала использовать советские танки в спецоперации на Украине, намекая на отсутствие новых мощностей. Также он учел тот фактор, что дефицит в госбюджете РФ составил 47 миллиардов долларов (3,3 триллиона рублей). По итогам 2022 года дефицит в бюджете экономики России составил 3,3 триллиона рублей, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня». 18 января в Минфине сообщили, что нехватка финансирования ощущается в каждом четвертом субъекте РФ. Дефицит образовался из-за новых выплат на присоединенных территориях. 9 февраля президент России Владимир Путин заявил о росте экономики в 2023 году. Он отметил, что РФ преодолела уже все экономические трудности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство финансов США продолжит вводить новые санкции против России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, отмечая, что ослабление экономики РФ приведет к тому, что она станет ближе к иранской модели, а не к экономике страны-члена «Большой двадцатки». «Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит вести боевые действия на Украине. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем как у страны G20», — заявил Уолли Адейомо, передает РИА Новости. Адейомо отметил, что такие действия направлены на сохранения экономического будущего США. Уолли Адейомо добавил, что РФ стала использовать советские танки в спецоперации на Украине, намекая на отсутствие новых мощностей. Также он учел тот фактор, что дефицит в госбюджете РФ составил 47 миллиардов долларов (3,3 триллиона рублей). По итогам 2022 года дефицит в бюджете экономики России составил 3,3 триллиона рублей, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня». 18 января в Минфине сообщили, что нехватка финансирования ощущается в каждом четвертом субъекте РФ. Дефицит образовался из-за новых выплат на присоединенных территориях. 9 февраля президент России Владимир Путин заявил о росте экономики в 2023 году. Он отметил, что РФ преодолела уже все экономические трудности.