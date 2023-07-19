Минобороны РФ: российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские подразделения взяли под свой контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга.
«Наступающие [российские] подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — говорится в сообщении. Информацию передает представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за сутки отразили 25 атак ВСУ на донецком направлении. Потери Киева на этом участке фронта составили более 340 военных, передает RT. Также в ведомстве заявили, что ВС России продвинулись более чем на километр на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд».
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