Минобороны РФ: российские войска продвинулись в Харьковской области Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново 19 июля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 + ВС РФ взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские подразделения взяли под свой контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга. «Наступающие [российские] подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — говорится в сообщении. Информацию передает представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за сутки отразили 25 атак ВСУ на донецком направлении. Потери Киева на этом участке фронта составили более 340 военных, передает RT. Также в ведомстве заявили, что ВС России продвинулись более чем на километр на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд». Российские подразделения взяли под свой контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга. «Наступающие [российские] подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — говорится в сообщении. Информацию передает представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за сутки отразили 25 атак ВСУ на донецком направлении. Потери Киева на этом участке фронта составили более 340 военных, передает RT. Также в ведомстве заявили, что ВС России продвинулись более чем на километр на купянском направлении, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям