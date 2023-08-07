07 августа 2023

Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* с родителями

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Боец Афонин не видел родителей с 2016 года Фото:
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Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* (нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александра Афонина с родителями. Боец не видел родителей с 2016 года.

«Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости. И за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей», — признался Афонин, его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2016 году втайне от родителей уехал в Киев, а в Азов пошел служить, так как на тот момент батальон был распиаренным. Его родители поблагодарили власти ДНР за организацию встречи.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* (нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александра Афонина с родителями. Боец не видел родителей с 2016 года. «Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости. И за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей», — признался Афонин, его слова передает РИА Новости. Он рассказал, что в 2016 году втайне от родителей уехал в Киев, а в Азов пошел служить, так как на тот момент батальон был распиаренным. Его родители поблагодарили власти ДНР за организацию встречи. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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