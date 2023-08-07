Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* с родителями

08 августа 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Боец Афонин не видел родителей с 2016 года Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* (нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александра Афонина с родителями. Боец не видел родителей с 2016 года. «Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости. И за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей», — признался Афонин, его слова передает РИА Новости. Он рассказал, что в 2016 году втайне от родителей уехал в Киев, а в Азов пошел служить, так как на тот момент батальон был распиаренным. Его родители поблагодарили власти ДНР за организацию встречи. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Власти ДНР устроили встречу пленного азовца* (нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александра Афонина с родителями. Боец не видел родителей с 2016 года. «Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости. И за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей», — признался Афонин, его слова передает РИА Новости. Он рассказал, что в 2016 году втайне от родителей уехал в Киев, а в Азов пошел служить, так как на тот момент батальон был распиаренным. Его родители поблагодарили власти ДНР за организацию встречи. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.