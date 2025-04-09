Силы ПВО РФ сбили 19 украинских дронов менее чем за час

Российская система противовоздушной обороны уничтожила 19 дронов ВСУ над территорией российских регионов менее чем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Над территорией Брянской области сбито девять беспилотных летательных аппаратов, над Калужской областью — шесть, над Республикой Крым — три, над Курской областью — один.
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