09 апреля 2025

Силы ПВО РФ сбили 19 украинских дронов менее чем за час

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Девять БПЛА сбиты над Брянской областью
Девять БПЛА сбиты над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская система противовоздушной обороны уничтожила 19 дронов ВСУ над территорией российских регионов менее чем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«В период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Над территорией Брянской области сбито девять беспилотных летательных аппаратов, над Калужской областью — шесть, над Республикой Крым — три, над Курской областью — один.

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Российская система противовоздушной обороны уничтожила 19 дронов ВСУ над территорией российских регионов менее чем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «В период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Над территорией Брянской области сбито девять беспилотных летательных аппаратов, над Калужской областью — шесть, над Республикой Крым — три, над Курской областью — один.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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