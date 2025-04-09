Ректора ПсковГУ арестовали на два месяца

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина арестована на два месяца по обвинению в мошенничестве. Об этом стало известно во время заседания суда.
«Суд арестовал на два месяца ректора ПсковГУ Наталью Ильину по делу о мошенничестве», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Ранее издания сообщали, что Наталья Ильина, занимающая пост ректора Псковского государственного университета и арестованная по обвинениям в присвоении бюджетных средств, значительно увеличила свое состояние за последние два года. Согласно данным СМИ, в 2020 году ее доходы составили свыше 15 миллионов рублей, а в следующем году эта сумма уменьшилась до 3,2 миллиона рублей.
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