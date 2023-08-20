В Подмосковье загорелся склад Ozon

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, камера наблюдения, чп, склады, лестница
МЧС РФ сообщило, что пожар достиг 375 квадратных метров Фото:

Склад Ozon загорелся в Подольске (Подмосковье). Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ. По данным ведомства, площадь пожара достигла 375 квадратных метров.

«20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании», — говорится в сообщении МЧС. Заявление опубликовано на странице регионального ведомства в VK «Огнеборцы Подольска».

По данным ведомства, работников эвакуировали. Пожар распространился на 375 квадратных метров, горят товары в коробках на стеллажах. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» будут изучать предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

Teleram-канал Baza сообщает, что у сотрудников МЧС есть сложности с водой для локализации пожара. Канал отметил, что на месте развернут штаб.

Ранее, 13 августа, в Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. Пожар начался в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения при проведении сварочных работ, передает RT.

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Склад Ozon загорелся в Подольске (Подмосковье). Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ. По данным ведомства, площадь пожара достигла 375 квадратных метров. «20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании», — говорится в сообщении МЧС. Заявление опубликовано на странице регионального ведомства в VK «Огнеборцы Подольска». По данным ведомства, работников эвакуировали. Пожар распространился на 375 квадратных метров, горят товары в коробках на стеллажах. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» будут изучать предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Teleram-канал Baza сообщает, что у сотрудников МЧС есть сложности с водой для локализации пожара. Канал отметил, что на месте развернут штаб. Ранее, 13 августа, в Подмосковье на территории Раменского городского округа случилось возгорание. Пожар начался в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения при проведении сварочных работ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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