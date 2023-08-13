В Подмосковье загорелся склад удобрений: что произошло

Пожарные тушили возгорание площадью 2700 квадратных метров
В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент.
- Произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на четвертом километре шоссе.
- Пожар был вызван нарушением противопожарных требований в ходе сварочных работ, сообщили в прокуратуре Московской области. Предварительное расследование подтвердило эту причину.
- Площадь возгорания в первой фазе пожара составляла около 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. МЧС предупредило о возможном возгорании второго склада.
- Затем масштаб пожара увеличился до 2700 квадратных метров. Пожарные МЧС России активно ликвидируют пожар и предотвращают его распространение на соседние здания. Возгорание затронуло как складское помещение, так и деревянные паллеты на открытой площадке.
- Пожар на складе в Раменском городском округе был локализован спецслужбами. Об этом сообщили в МЧС.
Обновлено в 16:45:
«В 14:29 (по мск) ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Сообщение передает РИА Новости.
Пожарные занимаются тушением пожара на складе в Подмосковье
Площадь пожара составила 2700 квадратных метров
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