В Подмосковье загорелся склад удобрений: что произошло

В подмосковном Раменском локализовали пожар на площади 2700 кв. м

Пожарные тушили возгорание площадью 2700 квадратных метров Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент.

Произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на четвертом километре шоссе.

Пожар был вызван нарушением противопожарных требований в ходе сварочных работ, сообщили в прокуратуре Московской области. Предварительное расследование подтвердило эту причину.

Площадь возгорания в первой фазе пожара составляла около 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. МЧС предупредило о возможном возгорании второго склада.

Затем масштаб пожара увеличился до 2700 квадратных метров. Пожарные МЧС России активно ликвидируют пожар и предотвращают его распространение на соседние здания. Возгорание затронуло как складское помещение, так и деревянные паллеты на открытой площадке.

Пожар на складе в Раменском городском округе был локализован спецслужбами. Об этом сообщили в МЧС.

Обновлено в 16:45:

«В 14:29 (по мск) ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Сообщение передает РИА Новости.

Пожарные занимаются тушением пожара на складе в Подмосковье Фото: telegram-канал врио главы Раменского городского округа Николая Ханина, t.me/nikolajhanin/3519