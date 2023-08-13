В Подмосковье загорелся склад удобрений: что произошло

В подмосковном Раменском локализовали пожар на площади 2700 кв. м
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Пожарные тушили возгорание площадью 2700 квадратных метров Фото:

В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент.

  • Произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. МЧС сообщает, что пожар произошел в нежилом здании на четвертом километре шоссе.
  • Пожар был вызван нарушением противопожарных требований в ходе сварочных работ, сообщили в прокуратуре Московской области. Предварительное расследование подтвердило эту причину.
  • Площадь возгорания в первой фазе пожара составляла около 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. МЧС предупредило о возможном возгорании второго склада.
  • Затем масштаб пожара увеличился до 2700 квадратных метров. Пожарные МЧС России активно ликвидируют пожар и предотвращают его распространение на соседние здания. Возгорание затронуло как складское помещение, так и деревянные паллеты на открытой площадке.
  • Пожар на складе в Раменском городском округе был локализован спецслужбами. Об этом сообщили в МЧС.

Обновлено в 16:45:

«В 14:29 (по мск) ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Сообщение передает РИА Новости.

Пожарные занимаются тушением пожара на складе в Подмосковье
Пожарные занимаются тушением пожара на складе в Подмосковье
Фото:
Площадь пожара составила 2700 квадратных метров
Площадь пожара составила 2700 квадратных метров
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в районе Раменского городского округа произошло возгорание возле АЗС «Роснефть» на Донинском шоссе. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент. Обновлено в 16:45: «В 14:29 (по мск) ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Сообщение передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...