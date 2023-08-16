В Норильске горит склад площадью 1200 квадратов

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, чп, тушение огня, пожарный
Помимо склада загорелся гараж Фото:

В Норильске горит склад. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Пожар помимо склада охватил еще и гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

«В Норильске горит здание и гараж. <…> Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных м. Информация о пострадавших не поступала», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. На место выехали экстренные службы, работают 29 человек. Для устранения пожара были задействованы девять единиц техники. Уточняется, что склад, где произошло происшествие, являлся неэксплуатируемым. О причине возгорания не сообщается.

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В Норильске горит склад. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Пожар помимо склада охватил еще и гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. «В Норильске горит здание и гараж. <…> Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных м. Информация о пострадавших не поступала», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. На место выехали экстренные службы, работают 29 человек. Для устранения пожара были задействованы девять единиц техники. Уточняется, что склад, где произошло происшествие, являлся неэксплуатируемым. О причине возгорания не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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