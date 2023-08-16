В Норильске горит склад площадью 1200 квадратов

16 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Помимо склада загорелся гараж Фото: Московец Илья © URA.RU В Норильске горит склад. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Пожар помимо склада охватил еще и гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. «В Норильске горит здание и гараж. <…> Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных м. Информация о пострадавших не поступала», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. На место выехали экстренные службы, работают 29 человек. Для устранения пожара были задействованы девять единиц техники. Уточняется, что склад, где произошло происшествие, являлся неэксплуатируемым. О причине возгорания не сообщается.

В Норильске горит склад. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Пожар помимо склада охватил еще и гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. «В Норильске горит здание и гараж. <…> Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных м. Информация о пострадавших не поступала», — уточнило ведомство в своем telegram-канале. На место выехали экстренные службы, работают 29 человек. Для устранения пожара были задействованы девять единиц техники. Уточняется, что склад, где произошло происшествие, являлся неэксплуатируемым. О причине возгорания не сообщается.