Вирусолог объяснил, почему возникают вспышки сибирской язвы

Вирусолог Чепурнов: сибирская язва способна существовать сотни лет

Сибирская язва не поддается дезинфицирующими средствами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сибирская язва способна переходить в форму длительного хранения и жить столетиями в почве, пока не попадает в организм травоядного животного, а из его мяса — в организм человека. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это связано с высочайшей стойкостью спорулированной формы сибирской язвы. Это не вирус, а бактерия. Некоторые бактерии обладают способностью переходить из обычной формы в форму длительного хранения, то есть образовывают спору. Многие микроорганизмы это умеют. Те же грибы. Обычно именно из-за этого она распространяется. Но у сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях, находясь в пыли, почве», — сказал Александр Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что сибирскую язву невозможно победить дезинфицирующими средствами. «После окончания научных работ в Форт-Детрике, здание не было разобрано, взорвано, не дезинфицировано. А просто замуровали двери и окна, и оно стоит. Это происходит, потому что очень сложно извести сибиреязвенную спору. Знаю случаи, когда во время лабораторных аварий с разбиванием емкостей с сибирской язвой даже многократная обработка дезинфектантами не приводила к полной очистке этого места. Отсюда эти периодические случаи», — объяснил специалист.

«Какое-нибудь животное поело травку, где произошел выход или высвобождение сибиреязвенной споры. Дальше животное чувствует себя неважно. Его хозяева в таких случаях стараются прирезать, да еще и поделиться этим мясом. Отсюда и появляются единичные случаи», — заключил профессор Чепурнов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили случай заболевания сибирской язвой жителя Воронежской области. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. Губернатор области Александр Гусев заявил, что очаг бактерии был обнаружен, территорию в радиусе двух километров вокруг очага признали неблагополучным пунктом и установили там карантин.