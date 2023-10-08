08 октября 2023

Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ после действий Киева

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Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ на окраине Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска. Это случилось после того, как украинские войска начали подготовку города к обороне. Об этом рассказал командир отряда БАРС-9 «Медведь» Западной группировки войск.

«В данный момент мы наблюдаем нанесение [российской авиацией] бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника. Был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор», — рассказал командир журналистам РИА Новости.

Вооруженные силы России с 29 сентября по 6 октября нанесли по объектам украинской армии 14 групповых ударов. Были поражены цеха предприятий, где выпускалось вооружение, а также пункты размещения украинских военных, передает РТ.

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Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска. Это случилось после того, как украинские войска начали подготовку города к обороне. Об этом рассказал командир отряда БАРС-9 «Медведь» Западной группировки войск. «В данный момент мы наблюдаем нанесение [российской авиацией] бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника. Был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор», — рассказал командир журналистам РИА Новости. Вооруженные силы России с 29 сентября по 6 октября нанесли по объектам украинской армии 14 групповых ударов. Были поражены цеха предприятий, где выпускалось вооружение, а также пункты размещения украинских военных, передает РТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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