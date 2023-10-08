Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ после действий Киева

09 октября 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ на окраине Купянска Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска. Это случилось после того, как украинские войска начали подготовку города к обороне. Об этом рассказал командир отряда БАРС-9 «Медведь» Западной группировки войск. «В данный момент мы наблюдаем нанесение [российской авиацией] бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника. Был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор», — рассказал командир журналистам РИА Новости. Вооруженные силы России с 29 сентября по 6 октября нанесли по объектам украинской армии 14 групповых ударов. Были поражены цеха предприятий, где выпускалось вооружение, а также пункты размещения украинских военных, передает РТ.

Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска. Это случилось после того, как украинские войска начали подготовку города к обороне. Об этом рассказал командир отряда БАРС-9 «Медведь» Западной группировки войск. «В данный момент мы наблюдаем нанесение [российской авиацией] бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника. Был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор», — рассказал командир журналистам РИА Новости. Вооруженные силы России с 29 сентября по 6 октября нанесли по объектам украинской армии 14 групповых ударов. Были поражены цеха предприятий, где выпускалось вооружение, а также пункты размещения украинских военных, передает РТ.