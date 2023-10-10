Курганские мусорщики судятся с мэрией Екатеринбурга

11 октября 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

ООО «Экосистема» из Кургана взыскивает деньги с мэрии Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Экосистема», которая занимается транспортировкой мусора в Курганской области, предъявила иск мэрии Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области. «ООО «Компания «Экосистема» (Курган) взыскивает 464 тысячи рублей с администрации Екатеринбурга, МУП «Водоканал». Предварительное судебное заседание назначено на 12 октября», — говорится в материалах арбитражного суда. В судебных материалах не указаны причины, из-за которых курганская компания «Экосистема» требует деньги с администрации Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в компанию, чтобы выяснить обстоятельства судебного иска. Ответ ожидается. Ранее УФАС по Курганской области заподозрил компанию «Экосистема» в картельном сговоре с организациями, работающими в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Ведомство усмотрело признаки картельного сговора в действиях пяти региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК».

Компания «Экосистема», которая занимается транспортировкой мусора в Курганской области, предъявила иск мэрии Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области. «ООО «Компания «Экосистема» (Курган) взыскивает 464 тысячи рублей с администрации Екатеринбурга, МУП «Водоканал». Предварительное судебное заседание назначено на 12 октября», — говорится в материалах арбитражного суда. В судебных материалах не указаны причины, из-за которых курганская компания «Экосистема» требует деньги с администрации Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в компанию, чтобы выяснить обстоятельства судебного иска. Ответ ожидается. Ранее УФАС по Курганской области заподозрил компанию «Экосистема» в картельном сговоре с организациями, работающими в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Ведомство усмотрело признаки картельного сговора в действиях пяти региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК».