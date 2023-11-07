В России небольшим стартапам станет проще получить инвестиции и льготы

07 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Путин указал на важность развития малых технологических компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 7 ноября провел встречу с вице-премьером Андреем Белоусовым в ходе которой обсудил работу над законопроектом о технологической политике. В частности документ касается развития малых технологических компаний. Новый закон позволит небольшим стартапам привлекать инвестиции и получать льготы, а также сократит давление со стороны проверяющих органов, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. В разговоре с Владимиром Путины первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов напомнил, что кабмин в мае 2023 года принял Концепцию технологического развития. После этого была начата разработка закона о технологической политике. «Документ уникальный, у нас такого закона до сих пор не было. По сути, это закон о реализации технологического суверенитета», — отметил вице-премьер, добавив, что в проект входит несколько новелл, среди которых «постановка на прочную правовую базу развитие малых технологических компаний». По словам Белоусова, понятие «малая технологическая компания» было введено весной этого года. Правительство определило критерии этих компаний, а также уточнило механизмы их отбора. «Но нужно создать четкую систему бесшовного развития и роста этих компаний, начиная от технологических команд, от стартапов до так называемых крупных „компаний-единорогов“, которые могут конкурировать уже на глобальных рынках. Собственно, закон эти бреши закрывает», — подчеркнул Белоусов. По его словам, власти приняли решение остановиться на реестровой модели, поскольку такой механизм уже функционирует для IT-компаний. Такой реестр служит «витриной» для инвесторов и венчурных фондов. В том числе реестр обеспечивает концентрацию мер поддержки и возможности для роста компаний для увеличения объемов их выручки. Глава государства в ответ указал на важность как развития малых технологических компаний, так и самого закона и технологической политике. «Продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь „вправо“», — подчеркнул Путин. Внедрение реестровой модели поможет снизить административное давление на малые технологические компании, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Цель реестра, чтобы можно было делать проверки условно не раз в неделю, а раз в два года, как и у IT-компаний. Более того, эти проверки, если попал в реестр, практически не проводятся. Реестр также позволяет компаниям получать льготы по налогам или другие меры поддержки, которые помогают в развитии предприятия. В этом цель реестра», — поясняет Валиев. По его словам, такой механизм также может быть полезен для привлечения инвестиций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября провел встречу с вице-премьером Андреем Белоусовым в ходе которой обсудил работу над законопроектом о технологической политике. В частности документ касается развития малых технологических компаний. Новый закон позволит небольшим стартапам привлекать инвестиции и получать льготы, а также сократит давление со стороны проверяющих органов, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. В разговоре с Владимиром Путины первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов напомнил, что кабмин в мае 2023 года принял Концепцию технологического развития. После этого была начата разработка закона о технологической политике. «Документ уникальный, у нас такого закона до сих пор не было. По сути, это закон о реализации технологического суверенитета», — отметил вице-премьер, добавив, что в проект входит несколько новелл, среди которых «постановка на прочную правовую базу развитие малых технологических компаний». По словам Белоусова, понятие «малая технологическая компания» было введено весной этого года. Правительство определило критерии этих компаний, а также уточнило механизмы их отбора. «Но нужно создать четкую систему бесшовного развития и роста этих компаний, начиная от технологических команд, от стартапов до так называемых крупных „компаний-единорогов“, которые могут конкурировать уже на глобальных рынках. Собственно, закон эти бреши закрывает», — подчеркнул Белоусов. По его словам, власти приняли решение остановиться на реестровой модели, поскольку такой механизм уже функционирует для IT-компаний. Такой реестр служит «витриной» для инвесторов и венчурных фондов. В том числе реестр обеспечивает концентрацию мер поддержки и возможности для роста компаний для увеличения объемов их выручки. Глава государства в ответ указал на важность как развития малых технологических компаний, так и самого закона и технологической политике. «Продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь „вправо“», — подчеркнул Путин. Внедрение реестровой модели поможет снизить административное давление на малые технологические компании, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Цель реестра, чтобы можно было делать проверки условно не раз в неделю, а раз в два года, как и у IT-компаний. Более того, эти проверки, если попал в реестр, практически не проводятся. Реестр также позволяет компаниям получать льготы по налогам или другие меры поддержки, которые помогают в развитии предприятия. В этом цель реестра», — поясняет Валиев. По его словам, такой механизм также может быть полезен для привлечения инвестиций.