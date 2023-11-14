Вице-премьер Федоров: Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

У Украины получилось наладить серийный выпуск морских беспилотников, сейчас производство масштабируется. Об этом, в эфире украинского телемарафона, заявил вице-премьер страны Михаил Федоров.
«Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — сказал Федоров. Он уточнил, что сейчас идет активная разработка новых моделей безэкпипажных катеров.
Ранее аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила, что Киев остается далеко позади России в плане используемых беспилотников. Она уточнила, что подобное вооружение является будущим в конфликтах. Также журнал Forbes сообщал, что техника ВСУ осталась беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет».
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