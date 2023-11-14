14 ноября 2023

Вице-премьер Федоров: Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

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Михаил Мишустин во время своего посещения Самары. Самара, деталь, шестеренки
Федоров уточнил, что сейчас Украина активно разрабатывает новые модели безэкипажных катеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины получилось наладить серийный выпуск морских беспилотников, сейчас производство масштабируется. Об этом, в эфире украинского телемарафона, заявил вице-премьер страны Михаил Федоров.

«Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — сказал Федоров. Он уточнил, что сейчас идет активная разработка новых моделей безэкпипажных катеров.

Ранее аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила, что Киев остается далеко позади России в плане используемых беспилотников. Она уточнила, что подобное вооружение является будущим в конфликтах. Также журнал Forbes сообщал, что техника ВСУ осталась беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет».

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У Украины получилось наладить серийный выпуск морских беспилотников, сейчас производство масштабируется. Об этом, в эфире украинского телемарафона, заявил вице-премьер страны Михаил Федоров. «Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — сказал Федоров. Он уточнил, что сейчас идет активная разработка новых моделей безэкпипажных катеров. Ранее аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила, что Киев остается далеко позади России в плане используемых беспилотников. Она уточнила, что подобное вооружение является будущим в конфликтах. Также журнал Forbes сообщал, что техника ВСУ осталась беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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