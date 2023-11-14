Вице-премьер Федоров: Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

15 ноября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Федоров уточнил, что сейчас Украина активно разрабатывает новые модели безэкипажных катеров Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины получилось наладить серийный выпуск морских беспилотников, сейчас производство масштабируется. Об этом, в эфире украинского телемарафона, заявил вице-премьер страны Михаил Федоров. «Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — сказал Федоров. Он уточнил, что сейчас идет активная разработка новых моделей безэкпипажных катеров. Ранее аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила, что Киев остается далеко позади России в плане используемых беспилотников. Она уточнила, что подобное вооружение является будущим в конфликтах. Также журнал Forbes сообщал, что техника ВСУ осталась беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет».

У Украины получилось наладить серийный выпуск морских беспилотников, сейчас производство масштабируется. Об этом, в эфире украинского телемарафона, заявил вице-премьер страны Михаил Федоров. «Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — сказал Федоров. Он уточнил, что сейчас идет активная разработка новых моделей безэкпипажных катеров. Ранее аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила, что Киев остается далеко позади России в плане используемых беспилотников. Она уточнила, что подобное вооружение является будущим в конфликтах. Также журнал Forbes сообщал, что техника ВСУ осталась беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет».