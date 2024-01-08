Чем известен скончавшийся легендарный футболист Беккенбауэр

Скончался легендарный немецкий футболист Беккенбауэр

09 января 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

В Германии умер лучший футбольный защитник XX века Фото: Karl-Josef Hildenbrand DPA/TASS В Германии в возрасте 78 лет скончался легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Он считался лучшим защитником XX века. URA.RU собрало главное о его биографии и достижениях. Биография Футболист Франц Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 году в Мюнхене в семье почтальона и домохозяйки. Уже в девять лет Франц начал активно гонять мяч. Это увлечение не поддерживал его отец, которого раздражали разорванные ботинки и одежда сына после дворовых матчей. Однако недовольство отца не помешало будущему футболисту продолжать тренироваться и в середине 1960-х годов он начал свою спортивную карьеру в составе местного клуба «Бавария». Впоследствии он провел большую часть своей игровой карьеры именно в этой команде. Помимо «Баварии» выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». Главные достижения Спортсмен за время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира. В сумме он провел 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей. В качестве капитана команды Германии стал чемпионом мира в 1974 году. На клубном уровне в 1974—1976 годах трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией», а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Он является двукратным обладателем «Золотого мяча». Личная жизнь Беккенбауэр пользовался популярностью у девушек с юных лет. Еще в 16 лет будущий чемпион встречался с ровесницей Ингрид. Плодом этой юношеской любви стал сын Томас. Ингрид и Франц так и не поженились, но, несмотря на юный возраст, обеспечили сыну хорошее образование. Позже Беккенбауэр женился трижды. В первом браке с телефонистки Бригитты у него появилось еще двое детей — Михаэль и Стефан. Второй раз Франц пошел под венец с секретарем Немецкого футбольного союза по имени Себил. С третьей женой Хайди Бурместер Франц познакомилась на корпоративной вечеринке в 2001 году. После праздника спортсмен узнал, что вновь станет отцом. У него родился сын Джоэль, а после и дочь Франческа. Причины смерти Семья Беккенбауэра рассказала, что легендарный немецкий футболист скончался во сне. Однако родственники отказались делиться подробностями его смерти. При этом ранее появлялась информация о том, что последние годы футболист начал испытывать проблемы со здоровьем, сообщил телеканал 360. Воспоминания о легендарном футболисте В «Баварии» и сборной ФРГ Беккенбауэр стал образцовым либеро, на котором держалась оборона. Он изменил футбол, а также показал миру футболиста, близкого к идеалу, передает телеканал 360. Уточняется, что практически единолично задал основные стандарты игры на данной позиции. При этом спортсмен подключался к атакам так, что штамповал голы один за другим. Говорили, что «Франц никогда не позволял себе филонить, симулировать, относиться к сопернику хамски или наплевательски», — сообщает телеканал. Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер заявил, что вместе с Беккенбауэром футбол потерял «величайшую индивидуальность». Для директора знакомство со спортсменом в свое время было одной из величайших привилегий жизни. Он считал, что футболист «был источником вдохновения не для одного поколения, он навсегда останется ярким светом немецкого футбола», — передает «Матч-ТВ». Канцлер Германии Олаф Шольц назвал спортсмена одним из величайших футболистов в истории страны. Свое заявление он опубликовал в аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Шольц также отметил, что Беккенбауэр был увлечен германским футболом «на поколения вперед». Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин сказал, что Беккенбауэр считался великим футболистом и футбольным менеджером. Он был хорошим другом Льва Яшина и всего советского футбола, — передает «Матч-ТВ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии в возрасте 78 лет скончался легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Он считался лучшим защитником XX века. URA.RU собрало главное о его биографии и достижениях. Футболист Франц Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 году в Мюнхене в семье почтальона и домохозяйки. Уже в девять лет Франц начал активно гонять мяч. Это увлечение не поддерживал его отец, которого раздражали разорванные ботинки и одежда сына после дворовых матчей. Однако недовольство отца не помешало будущему футболисту продолжать тренироваться и в середине 1960-х годов он начал свою спортивную карьеру в составе местного клуба «Бавария». Впоследствии он провел большую часть своей игровой карьеры именно в этой команде. Помимо «Баварии» выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». Спортсмен за время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира. В сумме он провел 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей. В качестве капитана команды Германии стал чемпионом мира в 1974 году. На клубном уровне в 1974—1976 годах трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией», а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Он является двукратным обладателем «Золотого мяча». Беккенбауэр пользовался популярностью у девушек с юных лет. Еще в 16 лет будущий чемпион встречался с ровесницей Ингрид. Плодом этой юношеской любви стал сын Томас. Ингрид и Франц так и не поженились, но, несмотря на юный возраст, обеспечили сыну хорошее образование. Позже Беккенбауэр женился трижды. В первом браке с телефонистки Бригитты у него появилось еще двое детей — Михаэль и Стефан. Второй раз Франц пошел под венец с секретарем Немецкого футбольного союза по имени Себил. С третьей женой Хайди Бурместер Франц познакомилась на корпоративной вечеринке в 2001 году. После праздника спортсмен узнал, что вновь станет отцом. У него родился сын Джоэль, а после и дочь Франческа. Семья Беккенбауэра рассказала, что легендарный немецкий футболист скончался во сне. Однако родственники отказались делиться подробностями его смерти. При этом ранее появлялась информация о том, что последние годы футболист начал испытывать проблемы со здоровьем, сообщил телеканал 360. В «Баварии» и сборной ФРГ Беккенбауэр стал образцовым либеро, на котором держалась оборона. Он изменил футбол, а также показал миру футболиста, близкого к идеалу, передает телеканал 360. Уточняется, что практически единолично задал основные стандарты игры на данной позиции. При этом спортсмен подключался к атакам так, что штамповал голы один за другим. Говорили, что «Франц никогда не позволял себе филонить, симулировать, относиться к сопернику хамски или наплевательски», — сообщает телеканал. Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер заявил, что вместе с Беккенбауэром футбол потерял «величайшую индивидуальность». Для директора знакомство со спортсменом в свое время было одной из величайших привилегий жизни. Он считал, что футболист «был источником вдохновения не для одного поколения, он навсегда останется ярким светом немецкого футбола», — передает «Матч-ТВ». Канцлер Германии Олаф Шольц назвал спортсмена одним из величайших футболистов в истории страны. Свое заявление он опубликовал в аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Шольц также отметил, что Беккенбауэр был увлечен германским футболом «на поколения вперед». Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин сказал, что Беккенбауэр считался великим футболистом и футбольным менеджером. Он был хорошим другом Льва Яшина и всего советского футбола, — передает «Матч-ТВ».