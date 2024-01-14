В мире Европа Новый король Дании взошел на престол. Видео 14 января 2024 в 19:13 Размер текста - 17 + Новым королем Дании стал Фредерик X Фото: EPA/TASS Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, которая правила ровно 52 года. Об этом сообщили в издании Independent. Новость по теме Чем известна единственная в мире правящая королева Дании «Премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем после того, как его мать королева Маргрете II официально подписала свое отречение от престола», — говорится в материале . Она стала первым датским монархом, который за 900 лет добровольно отказался от правления. Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле. В своем новогоднем обращении она заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнится 52 года ее правления, передает RT. Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, которая правила ровно 52 года. Об этом сообщили в издании Independent. «Премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем после того, как его мать королева Маргрете II официально подписала свое отречение от престола», — говорится в материале. Она стала первым датским монархом, который за 900 лет добровольно отказался от правления. Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле. В своем новогоднем обращении она заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнится 52 года ее правления, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям