Новый король Дании взошел на престол. Видео

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Новым королем Дании стал Фредерик X Фото:

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, которая правила ровно 52 года. Об этом сообщили в издании Independent.

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«Премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем после того, как его мать королева Маргрете II официально подписала свое отречение от престола», — говорится в материале. Она стала первым датским монархом, который за 900 лет добровольно отказался от правления.

Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле. В своем новогоднем обращении она заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнится 52 года ее правления, передает RT.

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Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, которая правила ровно 52 года. Об этом сообщили в издании Independent. «Премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем после того, как его мать королева Маргрете II официально подписала свое отречение от престола», — говорится в материале. Она стала первым датским монархом, который за 900 лет добровольно отказался от правления. Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле. В своем новогоднем обращении она заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнится 52 года ее правления, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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