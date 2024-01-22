Baza: россиянин предупредил полицию о летящей на Украину «заминированной жене»

Baza: красноярец заявил, что его жена летит на Украину со взрывчаткой

22 января 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Мужчина заявил, что у его жены взрывчатка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноярском крае мужчина позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново и сказал, что его жена, находившаяся в терминале, заминирована. При этом женщина должна была лететь на Украину через Москву. Об этом написали в telegram-канале Baza. «14 января Айдыз Т. позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново. Он сообщил полицейским, что его сожительница Чайзат находится в терминале №1 и при ней есть взрывчатка», — передает telegram-канал. Также гражданин уточнил, что его супруга намеревалась отправиться на Украину через Москву. После обращения в Емельяново полиция задержала женщину, но взрывчатки при ней не оказалось. Она рассказала, что рассталась с Айдызом и решила отправиться к бывшему мужу в зону спецоперации. Тогда брошенный сожитель захотел сорвать ее полет.

В Красноярском крае мужчина позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново и сказал, что его жена, находившаяся в терминале, заминирована. При этом женщина должна была лететь на Украину через Москву. Об этом написали в telegram-канале Baza. «14 января Айдыз Т. позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново. Он сообщил полицейским, что его сожительница Чайзат находится в терминале №1 и при ней есть взрывчатка», — передает telegram-канал. Также гражданин уточнил, что его супруга намеревалась отправиться на Украину через Москву. После обращения в Емельяново полиция задержала женщину, но взрывчатки при ней не оказалось. Она рассказала, что рассталась с Айдызом и решила отправиться к бывшему мужу в зону спецоперации. Тогда брошенный сожитель захотел сорвать ее полет.