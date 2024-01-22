Baza: россиянин предупредил полицию о летящей на Украину «заминированной жене»

Baza: красноярец заявил, что его жена летит на Украину со взрывчаткой
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Мужчина заявил, что у его жены взрывчатка Фото:

В Красноярском крае мужчина позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново и сказал, что его жена, находившаяся в терминале, заминирована. При этом женщина должна была лететь на Украину через Москву. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«14 января Айдыз Т. позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново. Он сообщил полицейским, что его сожительница Чайзат находится в терминале №1 и при ней есть взрывчатка», — передает telegram-канал.

Также гражданин уточнил, что его супруга намеревалась отправиться на Украину через Москву. После обращения в Емельяново полиция задержала женщину, но взрывчатки при ней не оказалось. Она рассказала, что рассталась с Айдызом и решила отправиться к бывшему мужу в зону спецоперации. Тогда брошенный сожитель захотел сорвать ее полет.

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В Красноярском крае мужчина позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново и сказал, что его жена, находившаяся в терминале, заминирована. При этом женщина должна была лететь на Украину через Москву. Об этом написали в telegram-канале Baza. «14 января Айдыз Т. позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново. Он сообщил полицейским, что его сожительница Чайзат находится в терминале №1 и при ней есть взрывчатка», — передает telegram-канал. Также гражданин уточнил, что его супруга намеревалась отправиться на Украину через Москву. После обращения в Емельяново полиция задержала женщину, но взрывчатки при ней не оказалось. Она рассказала, что рассталась с Айдызом и решила отправиться к бывшему мужу в зону спецоперации. Тогда брошенный сожитель захотел сорвать ее полет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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