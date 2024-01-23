Венгрия требует запретить поставки украинского зерна в Европу

23 января 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Венгрия намерена возобновить эмбарго на поставки украинского зерна на территорию стран Центральной Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия намерена восстановить запрет на поставки украинского зерна в страны Европы, который действовал до сентября прошлого года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы», — подчеркнул Петер Сийярто в ходе встречи глав торговых ведомств стран Евросоюза. Она проходила в Брюсселе. Трансляцию встречи проводил венгерский телеканал M1. Министр добавил, что в настоящий момент Венгрия не допускает импорта украинского зерна на свою территорию с целью защиты собственного рынка. Осенью 2023 года Еврокомиссия отказалась продлить эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. В связи с этим страны Центральной Европы ввели запрет на импорт украинского зерна. Такие страны, как Польша и Словакия, продолжают сохранять эмбарго на импорт украинского зерна, несмотря на возможные штрафы от Евросоюза, предает «Национальная служба новостей». Страны считают, что появления украинского зерна на их внутреннем рынке наносит экономический вред.

Венгрия намерена восстановить запрет на поставки украинского зерна в страны Европы, который действовал до сентября прошлого года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы», — подчеркнул Петер Сийярто в ходе встречи глав торговых ведомств стран Евросоюза. Она проходила в Брюсселе. Трансляцию встречи проводил венгерский телеканал M1. Министр добавил, что в настоящий момент Венгрия не допускает импорта украинского зерна на свою территорию с целью защиты собственного рынка. Осенью 2023 года Еврокомиссия отказалась продлить эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. В связи с этим страны Центральной Европы ввели запрет на импорт украинского зерна. Такие страны, как Польша и Словакия, продолжают сохранять эмбарго на импорт украинского зерна, несмотря на возможные штрафы от Евросоюза, предает «Национальная служба новостей». Страны считают, что появления украинского зерна на их внутреннем рынке наносит экономический вред.