Скончалась звезда сериалов Вера Молчанова: как жила и чем запомнилась актриса

Умерла актриса сериалов «След», «Закрытая школа» Вера Молчанова на 82 году
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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
До смерти Молчанова служила в Театре на Покровке Фото:

В возрасте 81 года умерла актриса театра и кино Вера Молчанова. Она служила в Театре на Покровке с 1991 года. Женщина играла роли в сериалах «Закрытая школа» и «След». URA.RU приводит биографию актрисы.

Профессиональный путь

Молчанова родилась 25 января 1943 г. в Тульской области. Она обучалась в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. С 1962 по 1967 года женщина служила в Московском драматическом театре им. Станиславского. Позже Молчанова перешла на службу в Московский театр комедии. С 1991 года стала работать в Театре на Покровке.

Роли Молчановой

Дебют Веры Молчановой произошел в биографической драме «Софья Перовская»: там она сыграла второстепенную роль Анны Якимовой. Кроме того, актриса запомнилась ролями в таких сериалах, как «След» (в нем она исполнила роль «бабки-алкоголички»), Закрытая школа» (сыграла тетю Кирилла Воронцова Ксению Арефьеву) и в третьем сезоне сериала «Закон и порядок» (роль Галины Куприяновой). Последним проектом, в котором сыграла Молчанова, является минисериал «Конец света».

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В возрасте 81 года умерла актриса театра и кино Вера Молчанова. Она служила в Театре на Покровке с 1991 года. Женщина играла роли в сериалах «Закрытая школа» и «След». URA.RU приводит биографию актрисы. Молчанова родилась 25 января 1943 г. в Тульской области. Она обучалась в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. С 1962 по 1967 года женщина служила в Московском драматическом театре им. Станиславского. Позже Молчанова перешла на службу в Московский театр комедии. С 1991 года стала работать в Театре на Покровке. Дебют Веры Молчановой произошел в биографической драме «Софья Перовская»: там она сыграла второстепенную роль Анны Якимовой. Кроме того, актриса запомнилась ролями в таких сериалах, как «След» (в нем она исполнила роль «бабки-алкоголички»), Закрытая школа» (сыграла тетю Кирилла Воронцова Ксению Арефьеву) и в третьем сезоне сериала «Закон и порядок» (роль Галины Куприяновой). Последним проектом, в котором сыграла Молчанова, является минисериал «Конец света».
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