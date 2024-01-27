27 января 2024

Власти Ростова предоставили жилье пострадавшим от обрушения стены дома

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Башенный кран рухнул на жилой дом Екатеринбург Куйбышева 21
После обрушения стены в дома власти организовали для жильцов ПВР Фото:

Часть жильцов дома, у которого частично обрушилась стена, будут ночевать в пункте временного размещения. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«26 жильцов дома, где обрушилась часть стены подъезда, в Ростове-на-Дону останутся ночевать в пункте временного размещения», — передал Логвиненко у себя в telegram-канале. Мэр подчеркнул, что работа оперштаба в администрации района уже организована.

В пресс-службе ГУ МЧС по области заявили об эвакуации 95 жителей пострадавшего от обрушения стены дома. Пятиэтажный дом признали аварийным еще много лет назад, отмечали в пресс-службе мэрии. URA.RU собрало все известную информацию о происшествии в единый материал.

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Часть жильцов дома, у которого частично обрушилась стена, будут ночевать в пункте временного размещения. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. «26 жильцов дома, где обрушилась часть стены подъезда, в Ростове-на-Дону останутся ночевать в пункте временного размещения», — передал Логвиненко у себя в telegram-канале. Мэр подчеркнул, что работа оперштаба в администрации района уже организована. В пресс-службе ГУ МЧС по области заявили об эвакуации 95 жителей пострадавшего от обрушения стены дома. Пятиэтажный дом признали аварийным еще много лет назад, отмечали в пресс-службе мэрии. URA.RU собрало все известную информацию о происшествии в единый материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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