Происшествия Власти Ростова предоставили жилье пострадавшим от обрушения стены дома 28 января 2024 в 03:59 Размер текста - 17 + После обрушения стены в дома власти организовали для жильцов ПВР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть жильцов дома, у которого частично обрушилась стена, будут ночевать в пункте временного размещения. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. «26 жильцов дома, где обрушилась часть стены подъезда, в Ростове-на-Дону останутся ночевать в пункте временного размещения», — передал Логвиненко у себя в telegram-канале. Мэр подчеркнул, что работа оперштаба в администрации района уже организована. В пресс-службе ГУ МЧС по области заявили об эвакуации 95 жителей пострадавшего от обрушения стены дома. Пятиэтажный дом признали аварийным еще много лет назад, отмечали в пресс-службе мэрии. URA.RU собрало все известную информацию о происшествии в единый материал. Часть жильцов дома, у которого частично обрушилась стена, будут ночевать в пункте временного размещения. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. «26 жильцов дома, где обрушилась часть стены подъезда, в Ростове-на-Дону останутся ночевать в пункте временного размещения», — передал Логвиненко у себя в telegram-канале. Мэр подчеркнул, что работа оперштаба в администрации района уже организована. В пресс-службе ГУ МЧС по области заявили об эвакуации 95 жителей пострадавшего от обрушения стены дома. Пятиэтажный дом признали аварийным еще много лет назад, отмечали в пресс-службе мэрии. URA.RU собрало все известную информацию о происшествии в единый материал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям