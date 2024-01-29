Челябинский боксер Вильдан Минасов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге

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Вильдан Минасов встретится с Исой Чаниевым в Екатеринбурге 10 февраля Фото:

Боксер из Миасса (Челябинская область) Вильдан Минасов 10 февраля на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге проведет бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым. Об этом 29 января сообщила пресс-служба RCC Boxing Promotions.

«27-летний боксер из Миасса Вильдан Минасов один из самых талантливых „технарей“ организации RCC Boxing Promotions. Он выступает уверенно и часто: с 2018 года он успел провести бои с огромным количеством сложных соперников. В его активе есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также сильным никарагуанцем Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. Уже в двух боях — с Вячеславом Гусевым и Иваном Козловским он не знает побед, хотя и показывает очень высокий уровень бокса.

Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имеет 13 побед при одном поражении.

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Боксер из Миасса (Челябинская область) Вильдан Минасов 10 февраля на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге проведет бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым. Об этом 29 января сообщила пресс-служба RCC Boxing Promotions. «27-летний боксер из Миасса Вильдан Минасов один из самых талантливых „технарей“ организации RCC Boxing Promotions. Он выступает уверенно и часто: с 2018 года он успел провести бои с огромным количеством сложных соперников. В его активе есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также сильным никарагуанцем Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. Для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. Уже в двух боях — с Вячеславом Гусевым и Иваном Козловским он не знает побед, хотя и показывает очень высокий уровень бокса. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имеет 13 побед при одном поражении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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