Челябинский боксер Вильдан Минасов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге

29 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Вильдан Минасов встретится с Исой Чаниевым в Екатеринбурге 10 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер из Миасса (Челябинская область) Вильдан Минасов 10 февраля на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге проведет бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым. Об этом 29 января сообщила пресс-служба RCC Boxing Promotions. «27-летний боксер из Миасса Вильдан Минасов один из самых талантливых „технарей“ организации RCC Boxing Promotions. Он выступает уверенно и часто: с 2018 года он успел провести бои с огромным количеством сложных соперников. В его активе есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также сильным никарагуанцем Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. Для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. Уже в двух боях — с Вячеславом Гусевым и Иваном Козловским он не знает побед, хотя и показывает очень высокий уровень бокса. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имеет 13 побед при одном поражении.

Боксер из Миасса (Челябинская область) Вильдан Минасов 10 февраля на ринге арены «Уралец» в Екатеринбурге проведет бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым. Об этом 29 января сообщила пресс-служба RCC Boxing Promotions. «27-летний боксер из Миасса Вильдан Минасов один из самых талантливых „технарей“ организации RCC Boxing Promotions. Он выступает уверенно и часто: с 2018 года он успел провести бои с огромным количеством сложных соперников. В его активе есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также сильным никарагуанцем Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. Для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. Уже в двух боях — с Вячеславом Гусевым и Иваном Козловским он не знает побед, хотя и показывает очень высокий уровень бокса. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имеет 13 побед при одном поражении.