МВД объявило в розыск соратницу Навального*

Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), созданного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Анна Бирюкова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы МВД России.
«Анна Бирюкова, 20.4.1991 рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК », — говорится в базе розыска полиции. Уголовная статья, по которой девушка объявлена в розыск, не уточняется.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), а также других участников организации. В список попали: Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и объявленная в розыск Анна Бирюкова.
*«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов
*Анна Бирюкова признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента
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