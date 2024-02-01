01 февраля 2024

МВД объявило в розыск соратницу Навального*

МВД: участница ФБК* Бирюкова* объявлена в розыск
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд, полиция, суд, елена лопаева
В базе полиции не уточняется по какой статье девушка объявлена в розыск Фото:

Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), созданного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Анна Бирюкова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы МВД России.

«Анна Бирюкова, 20.4.1991 рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК », — говорится в базе розыска полиции. Уголовная статья, по которой девушка объявлена в розыск, не уточняется.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), а также других участников организации. В список попали: Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и объявленная в розыск Анна Бирюкова.

*«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов
*Анна Бирюкова признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента

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Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), созданного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Анна Бирюкова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы МВД России. «Анна Бирюкова, 20.4.1991 рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК », — говорится в базе розыска полиции. Уголовная статья, по которой девушка объявлена в розыск, не уточняется. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), а также других участников организации. В список попали: Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и объявленная в розыск Анна Бирюкова. *«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов *Анна Бирюкова признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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