МВД объявило в розыск соратницу Навального*

МВД: участница ФБК* Бирюкова* объявлена в розыск

02 февраля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

В базе полиции не уточняется по какой статье девушка объявлена в розыск Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), созданного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Анна Бирюкова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы МВД России. «Анна Бирюкова, 20.4.1991 рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК », — говорится в базе розыска полиции. Уголовная статья, по которой девушка объявлена в розыск, не уточняется. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), а также других участников организации. В список попали: Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и объявленная в розыск Анна Бирюкова. *«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов

*Анна Бирюкова признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента

Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), созданного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Анна Бирюкова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы МВД России. «Анна Бирюкова, 20.4.1991 рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК », — говорится в базе розыска полиции. Уголовная статья, по которой девушка объявлена в розыск, не уточняется. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), а также других участников организации. В список попали: Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и объявленная в розыск Анна Бирюкова. *«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов *Анна Бирюкова признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента