Readovka: суд в Москве заочно арестовал соратников Навального*

29 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Четверо соратников Алексея Навального* были заочно арестованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд заочно арестовал главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Вместе с ней также арестованы и другие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В их число вошли Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и Анна Бирюкова (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает Readovka. «Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Всех, кроме Бирюковой, обвиняют по статье о распространении фейков против ВС РФ», — передает Readovka в своем telegram-канале. Информация об аресте появилась в базе данных суда. Певчих и Низовцев были объявлены в розыск еще в декабре 2023 года. Первой грозит до 20 лет колонии, а второму — до 16 лет. В настоящий момент сам Навальный находится в исправительной колонии в ЯНАО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Басманный суд заочно арестовал главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Вместе с ней также арестованы и другие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В их число вошли Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и Анна Бирюкова (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает Readovka. «Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Всех, кроме Бирюковой, обвиняют по статье о распространении фейков против ВС РФ», — передает Readovka в своем telegram-канале. Информация об аресте появилась в базе данных суда. Певчих и Низовцев были объявлены в розыск еще в декабре 2023 года. Первой грозит до 20 лет колонии, а второму — до 16 лет. В настоящий момент сам Навальный находится в исправительной колонии в ЯНАО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов