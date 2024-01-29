Readovka: суд в Москве заочно арестовал соратников Навального*

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Четверо соратников Алексея Навального* были заочно арестованы Фото:

Басманный суд заочно арестовал главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Вместе с ней также арестованы и другие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В их число вошли Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и Анна Бирюкова (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает Readovka.

«Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Всех, кроме Бирюковой, обвиняют по статье о распространении фейков против ВС РФ», — передает Readovka в своем telegram-канале. Информация об аресте появилась в базе данных суда.

Певчих и Низовцев были объявлены в розыск еще в декабре 2023 года. Первой грозит до 20 лет колонии, а второму — до 16 лет. В настоящий момент сам Навальный находится в исправительной колонии в ЯНАО.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Басманный суд заочно арестовал главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Вместе с ней также арестованы и другие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В их число вошли Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрий Низовцев (признан в РФ иноагентом) и Анна Бирюкова (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает Readovka. «Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Всех, кроме Бирюковой, обвиняют по статье о распространении фейков против ВС РФ», — передает Readovka в своем telegram-канале. Информация об аресте появилась в базе данных суда. Певчих и Низовцев были объявлены в розыск еще в декабре 2023 года. Первой грозит до 20 лет колонии, а второму — до 16 лет. В настоящий момент сам Навальный находится в исправительной колонии в ЯНАО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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