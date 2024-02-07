Песков: у Путина нет никакого желания общаться с западными сетевыми СМИ

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин не хочет общаться с предвзятыми иностранными журналистами, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин получает много сообщений от западных журналистов с просьбой дать им интервью. Однако российский глава не имеет желания общаться с представителями западных сетевых СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы получаем много заявок [от западных журналистов] на интервью с президентом. В основном речь идет о западных крупных сетевых СМИ, которые не могут похвастать попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что позиция журналиста Такера Карлсона, с которым Путин согласился поговорить, отличается от его иностранных коллег.

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Президент России Владимир Путин получает много сообщений от западных журналистов с просьбой дать им интервью. Однако российский глава не имеет желания общаться с представителями западных сетевых СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы получаем много заявок [от западных журналистов] на интервью с президентом. В основном речь идет о западных крупных сетевых СМИ, которые не могут похвастать попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что позиция журналиста Такера Карлсона, с которым Путин согласился поговорить, отличается от его иностранных коллег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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