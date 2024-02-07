Песков: у Путина нет никакого желания общаться с западными сетевыми СМИ

Президент России Владимир Путин получает много сообщений от западных журналистов с просьбой дать им интервью. Однако российский глава не имеет желания общаться с представителями западных сетевых СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы получаем много заявок [от западных журналистов] на интервью с президентом. В основном речь идет о западных крупных сетевых СМИ, которые не могут похвастать попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что позиция журналиста Такера Карлсона, с которым Путин согласился поговорить, отличается от его иностранных коллег.
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