В Молдавии упал дрон, под подозрением Украина

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Пограничная полиция Молдавии сообщает о сбитом дроне на границе с Украиной Фото:

На юге Молдавии, на границе с Украиной найдены обломки беспилотника. Об этом сообщает пограничная полиция страны. Они считают, что дрон сбит украинской ПВО.

«Пограничная полиция сообщает, что в районе молдавско-украинской границы, в районе города Этулия Вулканешть, были обнаружены фрагменты беспилотника. <…> Обломки могут быть одним из беспилотников, сбитых Украиной», — отмечается на официальном сайте пограничной полиции Молдавии.

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На юге Молдавии, на границе с Украиной найдены обломки беспилотника. Об этом сообщает пограничная полиция страны. Они считают, что дрон сбит украинской ПВО. «Пограничная полиция сообщает, что в районе молдавско-украинской границы, в районе города Этулия Вулканешть, были обнаружены фрагменты беспилотника. <…> Обломки могут быть одним из беспилотников, сбитых Украиной», — отмечается на официальном сайте пограничной полиции Молдавии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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