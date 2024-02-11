В Молдавии упал дрон, под подозрением Украина

Пограничная полиция Молдавии сообщает о сбитом дроне на границе с Украиной
На юге Молдавии, на границе с Украиной найдены обломки беспилотника. Об этом сообщает пограничная полиция страны. Они считают, что дрон сбит украинской ПВО.
«Пограничная полиция сообщает, что в районе молдавско-украинской границы, в районе города Этулия Вулканешть, были обнаружены фрагменты беспилотника. <…> Обломки могут быть одним из беспилотников, сбитых Украиной», — отмечается на официальном
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