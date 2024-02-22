Медведев поставил точку в обсуждении «голой вечеринки» Ивлеевой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался комментировать «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в конце 2023 года. Данная вечеринка просто «муть», по сравнению с тем, что происходит в стране и в мире, заявил он в интервью российским СМИ.
«Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире», — передает РИА Новости.
«Голая вечеринка» прошла в конце декабря прошлого года. После того, как в сеть попали фотографии и видео с участниками данного мероприятия, присутствовавшие там, звезды шоу-бизнеса столкнулись с культурой отмены. Так, артист Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская были вырезаны из эфиров телепередач. Сама Ивлеева лишилась контрактов с крупными российскими брендами.
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