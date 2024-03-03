Asia Times: Пентагон разрабатывает планы спасения Зеленского

03 марта 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Запад призвал главу Франции объявить об отправке военных НАТО на Украину для помощи Зеленскому, пишет Брайен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне ведут разработку плана по спасению президента Украины Владимира Зеленского в случае краха его правительства. Также Запад предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинуть идею об отправке войск НАТО в Киев для защиты украинского главы. Об этом сообщил американский журналист Стивен Брайен. «Фрагмент истории Второй мировой войны вполне может стать образцом для планов Пентагона США по спасению Владимира Зеленского в случае краха его правительства в Киеве», — написал Брайен в материале для Asia Times . Он добавил, что для спасения главы Украины от ВС РФ Запад призвал Макрона выдвинуть идею об отправке военных Североатлантического альянса на Украину. На Западе понимают, что Зеленский имеет большие проблемы с количеством военных в армии. Попытка страны использовать силу в процессе мобилизации вызывает волнения среди украинцев. Брайен отметил, что никто не может точно сказать, как долго правительство главы Украины сможет продержаться в Киеве. Ранее сообщалось, что с начала 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация. Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране заметна проблема с недостатком людей призывного возраста. Многие пытаются уклониться от призыва в армию, но их задерживают при попытках нелегально покинуть страну. Региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что Украина имеет право возвращать беженцев призывного возраста. В противном случае они могут потерять свой статус защиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пентагоне ведут разработку плана по спасению президента Украины Владимира Зеленского в случае краха его правительства. Также Запад предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинуть идею об отправке войск НАТО в Киев для защиты украинского главы. Об этом сообщил американский журналист Стивен Брайен. «Фрагмент истории Второй мировой войны вполне может стать образцом для планов Пентагона США по спасению Владимира Зеленского в случае краха его правительства в Киеве», — написал Брайен в материале для Asia Times. Он добавил, что для спасения главы Украины от ВС РФ Запад призвал Макрона выдвинуть идею об отправке военных Североатлантического альянса на Украину. На Западе понимают, что Зеленский имеет большие проблемы с количеством военных в армии. Попытка страны использовать силу в процессе мобилизации вызывает волнения среди украинцев. Брайен отметил, что никто не может точно сказать, как долго правительство главы Украины сможет продержаться в Киеве. Ранее сообщалось, что с начала 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация. Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране заметна проблема с недостатком людей призывного возраста. Многие пытаются уклониться от призыва в армию, но их задерживают при попытках нелегально покинуть страну. Региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что Украина имеет право возвращать беженцев призывного возраста. В противном случае они могут потерять свой статус защиты.