Правнук Сталина написал письмо Лаврову с предложением распустить ООН

В тексте собственного открытого письма художник Селим Бенсаад, который является правнуком руководителя СССР Иосифа Сталина, обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением о роспуске ООН. Копия письма имеется в распоряжении журналистов.
«Селим Бенсаад написал открытое письмо Сергею Лаврову и предложил распустить ООН», — сообщает «Лента.ру». Отмечается, что Бенсаад также выразил готовность поддержать МИД РФ в организации специального заседания ООН для обсуждения будущей судьбы организации и вопроса о целесообразности участия в ней России — правопреемницы СССР, страны победителя фашизма.
В своих аргументах, правнук Сталина указал на неэффективность ООН в решении проблем предотвращения геноцида народов и отметил, что организация допускает уничтожение русского населения в Донбассе. Он также осудил политику двойных стандартов в секторе Газа, которую, по его словам, проводит ООН.
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