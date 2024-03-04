Правнук Сталина написал письмо Лаврову с предложением распустить ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, флаг, оон, штаб-квартира,  stock
Селим Бенсаад выступил за роспуск ООН Фото:

В тексте собственного открытого письма художник Селим Бенсаад, который является правнуком руководителя СССР Иосифа Сталина, обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением о роспуске ООН. Копия письма имеется в распоряжении журналистов.

«Селим Бенсаад написал открытое письмо Сергею Лаврову и предложил распустить ООН», — сообщает «Лента.ру». Отмечается, что Бенсаад также выразил готовность поддержать МИД РФ в организации специального заседания ООН для обсуждения будущей судьбы организации и вопроса о целесообразности участия в ней России — правопреемницы СССР, страны победителя фашизма.

В своих аргументах, правнук Сталина указал на неэффективность ООН в решении проблем предотвращения геноцида народов и отметил, что организация допускает уничтожение русского населения в Донбассе. Он также осудил политику двойных стандартов в секторе Газа, которую, по его словам, проводит ООН.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тексте собственного открытого письма художник Селим Бенсаад, который является правнуком руководителя СССР Иосифа Сталина, обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением о роспуске ООН. Копия письма имеется в распоряжении журналистов. «Селим Бенсаад написал открытое письмо Сергею Лаврову и предложил распустить ООН», — сообщает «Лента.ру». Отмечается, что Бенсаад также выразил готовность поддержать МИД РФ в организации специального заседания ООН для обсуждения будущей судьбы организации и вопроса о целесообразности участия в ней России — правопреемницы СССР, страны победителя фашизма. В своих аргументах, правнук Сталина указал на неэффективность ООН в решении проблем предотвращения геноцида народов и отметил, что организация допускает уничтожение русского населения в Донбассе. Он также осудил политику двойных стандартов в секторе Газа, которую, по его словам, проводит ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...