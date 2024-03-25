Военкора WarGonzo задержали за съемку кортежа губернатора Белгородской области

25 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Корреспондента WarGonzo задержали в Белгороде из-за съемки кортежа Вячеслава Гладкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военного корреспондента WarGonzo Екатерину Лымаренко задержали в Белгороде за съемку кортежа губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом сообщили в telegram-канале проекта. «После работы на месте обстрела в центре Белгорода, нашего корреспондента Екатерину Лымаренко задержали за съемку кортежа губернатора Гладкова», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале WarGonzo. Там добавили, что узнав о должности девушки, сотрудники не имели к ней вопросов, однако по инициативе губернатора продержали ее в отделении всю ночь. Создатель проекта Семен Пегов в своем telegram-канале сообщил, что Лымаренко отпустили из отделения. Он отметил, что собирается выяснить, по какой причине задержали девушку. URA.RU направило запрос в УМВД по Белгородской области. На момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военного корреспондента WarGonzo Екатерину Лымаренко задержали в Белгороде за съемку кортежа губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом сообщили в telegram-канале проекта. «После работы на месте обстрела в центре Белгорода, нашего корреспондента Екатерину Лымаренко задержали за съемку кортежа губернатора Гладкова», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале WarGonzo. Там добавили, что узнав о должности девушки, сотрудники не имели к ней вопросов, однако по инициативе губернатора продержали ее в отделении всю ночь. Создатель проекта Семен Пегов в своем telegram-канале сообщил, что Лымаренко отпустили из отделения. Он отметил, что собирается выяснить, по какой причине задержали девушку. URA.RU направило запрос в УМВД по Белгородской области. На момент публикации ответ не был получен.