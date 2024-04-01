Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

01 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

К 2030 году МРОТ в России должен составить 35 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей. Правительству необходимо обеспечить рост МРОТ опережающими темпами. «Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что правительству следует увеличить МРОТ более чем в два раза к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин ответственен за выполнение этого поручения со сроком до 15 марта 2025 года. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 14 марта также сообщала, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, увеличившись вдвое. Голикова отметила, что рост МРОТ позитивно повлияет на заработные платы и социальные пособия. Она подчеркнула, что поручения президента будут выполнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей. Правительству необходимо обеспечить рост МРОТ опережающими темпами. «Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что правительству следует увеличить МРОТ более чем в два раза к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин ответственен за выполнение этого поручения со сроком до 15 марта 2025 года. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 14 марта также сообщала, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, увеличившись вдвое. Голикова отметила, что рост МРОТ позитивно повлияет на заработные платы и социальные пособия. Она подчеркнула, что поручения президента будут выполнены.