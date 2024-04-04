Лавров сделал комплимент Китаю из-за Украины

Лавров: китайский план урегулирования по Украине наиболее разумный и четкий

04 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что план Китая более реальный для решения конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План Китая по решению конфликта на Украине является наиболее разумным и четким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай — 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам надо достичь согласия всех остальных участников», — заявил Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости. Также Лавров раскритиковал «формулу мира» от президента Украины Владимира Зеленского. Согласно ей, Россия должна вывести войска из зоны СВО до начала переговоров. По мнению Лаврова, план Зеленского похож на меню, «откуда чего хочешь, то и выдергиваешь». Китайский план совершенно другой. В нем все пункты связаны между собой. Главное из плана Пекина — это устранить первопричины конфликты. От общего к частному, как сказал Лавров. Его много критиковали за то, что он неконкретный, однако он наиболее реальный для реализации, отметил глава МИД. Лавров неоднократно заявлял, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План Китая по решению конфликта на Украине является наиболее разумным и четким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай — 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам надо достичь согласия всех остальных участников», — заявил Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости. Также Лавров раскритиковал «формулу мира» от президента Украины Владимира Зеленского. Согласно ей, Россия должна вывести войска из зоны СВО до начала переговоров. По мнению Лаврова, план Зеленского похож на меню, «откуда чего хочешь, то и выдергиваешь». Китайский план совершенно другой. В нем все пункты связаны между собой. Главное из плана Пекина — это устранить первопричины конфликты. От общего к частному, как сказал Лавров. Его много критиковали за то, что он неконкретный, однако он наиболее реальный для реализации, отметил глава МИД. Лавров неоднократно заявлял, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал 360.