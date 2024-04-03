Блинкен допустил участие Путина в саммите G-20

03 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен надеется, что США и РФ наладят отношения Фото: Официальный сайт президента Украины Американский госсекретарь Энтони Блинкен не исключает возможности диалога между США и Россией. По его словам, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику, то РФ сможет принять участие в саммите G-20. «Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем», — подчеркнул Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI , однако добавил, что на данный момент признаков таких изменений не наблюдается. Госсекретарь выразил надежду на улучшение отношений между странами в будущем. В рамках интервью Блинкен также обсудил возможность приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Он отметил, что это возможно при достижении консенсуса среди членов группы и если от этого будет польза. Тем не менее в текущих условиях Блинкен считает сложным понять, как такой консенсус может быть достигнут и насколько это будет полезно. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Однако глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что отношения НАТО и России сильно ухудшились, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский госсекретарь Энтони Блинкен не исключает возможности диалога между США и Россией. По его словам, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику, то РФ сможет принять участие в саммите G-20. «Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем», — подчеркнул Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI, однако добавил, что на данный момент признаков таких изменений не наблюдается. Госсекретарь выразил надежду на улучшение отношений между странами в будущем. В рамках интервью Блинкен также обсудил возможность приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Он отметил, что это возможно при достижении консенсуса среди членов группы и если от этого будет польза. Тем не менее в текущих условиях Блинкен считает сложным понять, как такой консенсус может быть достигнут и насколько это будет полезно. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Однако глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что отношения НАТО и России сильно ухудшились, передает телеканал 360.