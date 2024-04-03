Блинкен допустил участие Путина в саммите G-20

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен надеется, что США и РФ наладят отношения Фото:

Американский госсекретарь Энтони Блинкен не исключает возможности диалога между США и Россией. По его словам, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику, то РФ сможет принять участие в саммите G-20.

«Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем», — подчеркнул Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI, однако добавил, что на данный момент признаков таких изменений не наблюдается. Госсекретарь выразил надежду на улучшение отношений между странами в будущем.

В рамках интервью Блинкен также обсудил возможность приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Он отметил, что это возможно при достижении консенсуса среди членов группы и если от этого будет польза. Тем не менее в текущих условиях Блинкен считает сложным понять, как такой консенсус может быть достигнут и насколько это будет полезно.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Однако глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что отношения НАТО и России сильно ухудшились, передает телеканал 360.

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен не исключает возможности диалога между США и Россией. По его словам, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику, то РФ сможет принять участие в саммите G-20. «Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем», — подчеркнул Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI, однако добавил, что на данный момент признаков таких изменений не наблюдается. Госсекретарь выразил надежду на улучшение отношений между странами в будущем. В рамках интервью Блинкен также обсудил возможность приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Он отметил, что это возможно при достижении консенсуса среди членов группы и если от этого будет польза. Тем не менее в текущих условиях Блинкен считает сложным понять, как такой консенсус может быть достигнут и насколько это будет полезно. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Однако глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что отношения НАТО и России сильно ухудшились, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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