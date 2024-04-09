Друг покончившего с собой певца Кунгурова высказался о его смерти

Друг погибшего артиста Евгения Кунгурова Владимир Брилев рассказал о его таланте и выразил соболезнования. Об этом сообщает портал Starhit.
«Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом», — сказал Брилев в разговоре с журналистами.
Он вспомнил, как Кунгуров много работал над собой и прошел через череду сложностей и ошибок ради карьеры. По словам Брилева, его 40-летний друг наладил и личную жизнь. Он выстроил отношения с супругой и любимой профессией.
Ранее стало известно, что участник проекта «Голос» и заслуженный артист России Евгений Кунгуров совершил суицид в центре Москвы. Тело певца нашли рядом с его домом. Сам Кунгуров родом из города Заречный Свердловской области.
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