Друг покончившего с собой певца Кунгурова высказался о его смерти

09 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Евгений Кунгуров участвовал в проекте «Голос» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Друг погибшего артиста Евгения Кунгурова Владимир Брилев рассказал о его таланте и выразил соболезнования. Об этом сообщает портал Starhit. «Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом», — сказал Брилев в разговоре с журналистами. Он вспомнил, как Кунгуров много работал над собой и прошел через череду сложностей и ошибок ради карьеры. По словам Брилева, его 40-летний друг наладил и личную жизнь. Он выстроил отношения с супругой и любимой профессией. Ранее стало известно, что участник проекта «Голос» и заслуженный артист России Евгений Кунгуров совершил суицид в центре Москвы. Тело певца нашли рядом с его домом. Сам Кунгуров родом из города Заречный Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Друг погибшего артиста Евгения Кунгурова Владимир Брилев рассказал о его таланте и выразил соболезнования. Об этом сообщает портал Starhit. «Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом», — сказал Брилев в разговоре с журналистами. Он вспомнил, как Кунгуров много работал над собой и прошел через череду сложностей и ошибок ради карьеры. По словам Брилева, его 40-летний друг наладил и личную жизнь. Он выстроил отношения с супругой и любимой профессией. Ранее стало известно, что участник проекта «Голос» и заслуженный артист России Евгений Кунгуров совершил суицид в центре Москвы. Тело певца нашли рядом с его домом. Сам Кунгуров родом из города Заречный Свердловской области.