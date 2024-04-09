Друг покончившего с собой певца Кунгурова высказался о его смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, кунгуров евгений
Евгений Кунгуров участвовал в проекте «Голос» Фото:

Друг погибшего артиста Евгения Кунгурова Владимир Брилев рассказал о его таланте и выразил соболезнования. Об этом сообщает портал Starhit.

«Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом», — сказал Брилев в разговоре с журналистами.

Он вспомнил, как Кунгуров много работал над собой и прошел через череду сложностей и ошибок ради карьеры. По словам Брилева, его 40-летний друг наладил и личную жизнь. Он выстроил отношения с супругой и любимой профессией.

Ранее стало известно, что участник проекта «Голос» и заслуженный артист России Евгений Кунгуров совершил суицид в центре Москвы. Тело певца нашли рядом с его домом. Сам Кунгуров родом из города Заречный Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Друг погибшего артиста Евгения Кунгурова Владимир Брилев рассказал о его таланте и выразил соболезнования. Об этом сообщает портал Starhit. «Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом», — сказал Брилев в разговоре с журналистами. Он вспомнил, как Кунгуров много работал над собой и прошел через череду сложностей и ошибок ради карьеры. По словам Брилева, его 40-летний друг наладил и личную жизнь. Он выстроил отношения с супругой и любимой профессией. Ранее стало известно, что участник проекта «Голос» и заслуженный артист России Евгений Кунгуров совершил суицид в центре Москвы. Тело певца нашли рядом с его домом. Сам Кунгуров родом из города Заречный Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...