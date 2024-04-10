ФСБ поймала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
В ФСБ сообщили о готовившемся теракте со стороны СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«Агент СБУ задержан в Запорожской области, он готовил теракт против российских военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает телеканал «Звезда».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 27 терактов. В том числе были пресечены попытки проникнуть на территорию России, передает RT.

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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. «Агент СБУ задержан в Запорожской области, он готовил теракт против российских военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает телеканал «Звезда». Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 27 терактов. В том числе были пресечены попытки проникнуть на территорию России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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