ФСБ поймала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

В ФСБ сообщили о готовившемся теракте со стороны СБУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
«Агент СБУ задержан в Запорожской области, он готовил теракт против российских военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает телеканал «Звезда».
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 27 терактов. В том числе были пресечены попытки проникнуть на территорию России, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.