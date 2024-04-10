ФСБ поймала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

10 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В ФСБ сообщили о готовившемся теракте со стороны СБУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. «Агент СБУ задержан в Запорожской области, он готовил теракт против российских военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает телеканал «Звезда». Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 27 терактов. В том числе были пресечены попытки проникнуть на территорию России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. «Агент СБУ задержан в Запорожской области, он готовил теракт против российских военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает телеканал «Звезда». Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 27 терактов. В том числе были пресечены попытки проникнуть на территорию России, передает RT.