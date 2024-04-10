В Кремле ответили на слова Гутерреша о сохранении целостности Украины

Границы России расширились, и эти реалии должны учитывать во всем мире, в том числе в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении главы ООН Антониу Гутерреша, который призвал закончить конфликт на Украине и сохранить ее целостность.
«Геополитические реалии на Украине сейчас другие. И в России они другие. Российская Федерация стала больше: у нее появились четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — заявил Песков.
Глава ООН Антониу Гутерреш призвал к завершению конфликта на Украине «с соблюдением территориальной целостности Украины». Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о том, что в случае победы на выборах президента Дональд Трамп попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта.
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