В Кремле ответили на слова Гутерреша о сохранении целостности Украины

Песков: все, в том числе в ООН, должны учитывать расширение границ России
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на слова Гутерреша о сохранении целостности Украины Фото:

Границы России расширились, и эти реалии должны учитывать во всем мире, в том числе в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении главы ООН Антониу Гутерреша, который призвал закончить конфликт на Украине и сохранить ее целостность.

«Геополитические реалии на Украине сейчас другие. И в России они другие. Российская Федерация стала больше: у нее появились четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — заявил Песков.

Глава ООН Антониу Гутерреш призвал к завершению конфликта на Украине «с соблюдением территориальной целостности Украины». Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о том, что в случае победы на выборах президента Дональд Трамп попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта.

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Границы России расширились, и эти реалии должны учитывать во всем мире, в том числе в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении главы ООН Антониу Гутерреша, который призвал закончить конфликт на Украине и сохранить ее целостность. «Геополитические реалии на Украине сейчас другие. И в России они другие. Российская Федерация стала больше: у нее появились четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — заявил Песков. Глава ООН Антониу Гутерреш призвал к завершению конфликта на Украине «с соблюдением территориальной целостности Украины». Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о том, что в случае победы на выборах президента Дональд Трамп попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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