Shot: врачи запретили Куклачеву общаться с близкими

Дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву врачи запретили общаться с близкими. Сейчас он остается в реанимации, медики не дают никаких прогнозов. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Юрий Куклачев остается в реанимации, врачи пока не дают никаких прогнозов. Дрессировщик в сознании, но врачи запрещают ему общаться с близкими», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что Куклачев пытается работать из палаты, хотя врачи ограждают его от любого стресса.
Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У дрессировщика случился обширный инфаркт. 14 апреля он впервые вышел на связь.
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