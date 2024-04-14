Shot: врачи запретили Куклачеву общаться с близкими

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Интервью с Юрием Куклачёвым. Екатеринбург, куклачев юрий
Юрий Куклачев был госпитализирован 12 апреля с обширным инфарктом Фото:

Дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву врачи запретили общаться с близкими. Сейчас он остается в реанимации, медики не дают никаких прогнозов. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Юрий Куклачев остается в реанимации, врачи пока не дают никаких прогнозов. Дрессировщик в сознании, но врачи запрещают ему общаться с близкими», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что Куклачев пытается работать из палаты, хотя врачи ограждают его от любого стресса.

Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У дрессировщика случился обширный инфаркт. 14 апреля он впервые вышел на связь.

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Дрессировщику и Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву врачи запретили общаться с близкими. Сейчас он остается в реанимации, медики не дают никаких прогнозов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Юрий Куклачев остается в реанимации, врачи пока не дают никаких прогнозов. Дрессировщик в сознании, но врачи запрещают ему общаться с близкими», — заявили в telegram-канале. Там же отметили, что Куклачев пытается работать из палаты, хотя врачи ограждают его от любого стресса. Юрия Куклачева экстренно госпитализировали 12 апреля с празднования своего 75-летия. У дрессировщика случился обширный инфаркт. 14 апреля он впервые вышел на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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