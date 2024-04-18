Российская артиллерия уничтожила пункт командования ВСУ «Север»

ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны
Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны.
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ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны.