В мире Украина Российская артиллерия уничтожила пункт командования ВСУ «Север» 18 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + ВС РФ поразили склады с боеприпасами украинской армии, заявили в Минобороны России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям