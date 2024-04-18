Российская артиллерия уничтожила пункт командования ВСУ «Север»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, выстрел, зенитный пулемет, зенитная установка зу23, ЗУ-23, сбойка
ВС РФ поразили склады с боеприпасами украинской армии, заявили в Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны

Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны.

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ВС РФ успешно атаковали главный пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом рассказали в Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в течение последних 24 часов также были уничтожены две пусковые установки с радиолокатором для зенитного ракетного комплекса С-300, склады боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива 101-й бригады обороны Кроме того, были нанесены удары по живой силе и военной технике украинской армии. Объекты были поражены в 126 различных районах, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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