Стало известно, кто займет место главного раввина Москвы

Йосеф Каменецкий станет главным раввином Москвы

В Москве объявили нового главного раввина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Израиля прибыл новый главный раввин Московской еврейской религиозной общины (МЕРО). Им стал Йосеф Каменецкий, ранее он уже работал в Москве, сообщили в пресс-службе МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», — рассказали представители пресс-службы. Этой информацией они поделились с РИА Новости.

Минюст России 30 июня 2023 года внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он призывал евреев уехать из России аргументировав это тем, что якобы на них могут возложить ответственность за трудности в РФ. Но еврейская община его не поддержала. Они заявили, что гордятся тем, что являются частью многонационального народа России и разделяют тревоги российского народа последних лет.