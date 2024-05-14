Стало известно, кто займет место главного раввина Москвы

Йосеф Каменецкий станет главным раввином Москвы
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Церемония памяти жертв Холокоста в Синагоге. Екатеринбург, евреи, кипа
В Москве объявили нового главного раввина Фото:

Из Израиля прибыл новый главный раввин Московской еврейской религиозной общины (МЕРО). Им стал Йосеф Каменецкий, ранее он уже работал в Москве, сообщили в пресс-службе МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», — рассказали представители пресс-службы. Этой информацией они поделились с РИА Новости.

Минюст России 30 июня 2023 года внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он призывал евреев уехать из России аргументировав это тем, что якобы на них могут возложить ответственность за трудности в РФ. Но еврейская община его не поддержала. Они заявили, что гордятся тем, что являются частью многонационального народа России и разделяют тревоги российского народа последних лет.

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Из Израиля прибыл новый главный раввин Московской еврейской религиозной общины (МЕРО). Им стал Йосеф Каменецкий, ранее он уже работал в Москве, сообщили в пресс-службе МЕРО. «Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», — рассказали представители пресс-службы. Этой информацией они поделились с РИА Новости. Минюст России 30 июня 2023 года внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он призывал евреев уехать из России аргументировав это тем, что якобы на них могут возложить ответственность за трудности в РФ. Но еврейская община его не поддержала. Они заявили, что гордятся тем, что являются частью многонационального народа России и разделяют тревоги российского народа последних лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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